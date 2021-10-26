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26 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
26 октября, 07:25
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День приятных неожиданностей, празднование Иверской иконы Божией Матери – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 26 октября.
26 октября: какой сегодня праздник
26 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 26 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 26 октября

  • Национальный день Австрийской республики (National Day in Austria) – празднуется в память вывода иностранных войск с территории страны и провозглашения постоянного нейтралитета в 1955 году.
  • День приятных неожиданностей – добрый и позитивный праздник, который отмечается 26 октября с целью сделать приятное окружающим людям, проявить внимание и подарить им радость.

Именинники 26 октября

День ангела сегодня отмечают: Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.

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Какой сегодня церковный праздник

26 октября в православной церкви чтится память мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папили, диакона, Агафодора и мученицы Агафоники, преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученика Флорентия, мученика Вениамина, диакона, преподобного Никиты, исповедника, мученицы Христы (Златы). Празднование Иверской, Семиозерной икон Божией Матери.

Народный праздник

В народе 26 октября почиталась Иверская икона Божией Матери, которая считалась одной из главных православных икон. Этой иконе молились об утешении в горе, о защите от пожаров, а также просили о плодородии земли и других благах. А еще в этот день люди отправлялись в баню и парились с настоями из целебных трав, чтобы зарядиться здоровьем и легче пережить зиму. Считалось, что травяной дух поможет изгнать любые болезни, даже эпилепсию.

Что нельзя делать 26 октября

  • нельзя входить в парилку после захода солнца, а также с нательным крестиком;
  • в день Иверской иконы нельзя начинать новые дела;
  • не стоит планировать поездки, потому что они будут неудачными;
  • в праздник запрещено ссориться, ругаться и желать кому-либо зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 октября

  • 1861 – немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение под названием телефон.
  • 1864 – русский изобретатель Николай Телешов получил патент во Франции и Англии на проект пассажирского самолета с паровым двигателем и воздушным винтом.
  • 1900 – в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.
  • 1938 – фирма DuPont разработала новый синтетический материал – нейлон.
  • 1939 – на Западной Украине было провозглашено установление советской власти.

Кто родился 26 октября

  • 1842 – Василий Верещагин, русский художник-баталист.
  • 1880 – Дмитрий Карбышев, русский советский инженер-фортификатор.
  • 1901 – Бенедикт Норд, украинский артист, театральный режиссер.
  • 1914 – Джеки Куган, американский киноактер, первый ребенок – звезда Голливуда.
  • 1947 – Вячеслав Криштофович, украинский советский кинорежиссер и сценарист.
  • 1947 – Ольга Матешко, украинская советская актриса театра и кино.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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