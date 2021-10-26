26 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День приятных неожиданностей, празднование Иверской иконы Божией Матери – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 26 октября.

26 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 26 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 26 октября

Национальный день Австрийской республики (National Day in Austria) – празднуется в память вывода иностранных войск с территории страны и провозглашения постоянного нейтралитета в 1955 году.

– празднуется в память вывода иностранных войск с территории страны и провозглашения постоянного нейтралитета в 1955 году. День приятных неожиданностей – добрый и позитивный праздник, который отмечается 26 октября с целью сделать приятное окружающим людям, проявить внимание и подарить им радость.

Именинники 26 октября

День ангела сегодня отмечают: Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

26 октября в православной церкви чтится память мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папили, диакона, Агафодора и мученицы Агафоники, преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученика Флорентия, мученика Вениамина, диакона, преподобного Никиты, исповедника, мученицы Христы (Златы). Празднование Иверской, Семиозерной икон Божией Матери.

Народный праздник

В народе 26 октября почиталась Иверская икона Божией Матери, которая считалась одной из главных православных икон. Этой иконе молились об утешении в горе, о защите от пожаров, а также просили о плодородии земли и других благах. А еще в этот день люди отправлялись в баню и парились с настоями из целебных трав, чтобы зарядиться здоровьем и легче пережить зиму. Считалось, что травяной дух поможет изгнать любые болезни, даже эпилепсию.

Что нельзя делать 26 октября

нельзя входить в парилку после захода солнца, а также с нательным крестиком;

в день Иверской иконы нельзя начинать новые дела;

не стоит планировать поездки, потому что они будут неудачными;

в праздник запрещено ссориться, ругаться и желать кому-либо зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 октября

1861 – немецкий изобретатель Филипп Рейс во Франкфурте продемонстрировал свое изобретение под названием телефон.

1864 – русский изобретатель Николай Телешов получил патент во Франции и Англии на проект пассажирского самолета с паровым двигателем и воздушным винтом.

1900 – в Нью-Йорке открыта первая линия метрополитена.

1938 – фирма DuPont разработала новый синтетический материал – нейлон.

1939 – на Западной Украине было провозглашено установление советской власти.

Кто родился 26 октября

1842 – Василий Верещагин, русский художник-баталист.

1880 – Дмитрий Карбышев, русский советский инженер-фортификатор.

1901 – Бенедикт Норд, украинский артист, театральный режиссер.

1914 – Джеки Куган, американский киноактер, первый ребенок – звезда Голливуда.

1947 – Вячеслав Криштофович, украинский советский кинорежиссер и сценарист.

1947 – Ольга Матешко, украинская советская актриса театра и кино.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.