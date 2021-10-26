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26 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
26 жовтня, 07:25
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День приємних несподіванок, святкування Іверської ікони Божої Матері – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 жовтня.
26 жовтня: яке сьогодні свято
26 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 26 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 26 жовтня

  • Національний день Австрійської республіки (National Day in Austria) – святкується на згадку про виведення іноземних військ з території країни і проголошення постійного нейтралітету 1955 року.
  • День приємних несподіванок – добре і позитивне свято, яке відзначається 26 жовтня з метою зробити приємне оточуючим людям, проявити увагу і подарувати їм радість.

Іменинники 26 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Веніамін, Інокентій, Карп, Микита, Микола, Трохим.

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Яке сьогодні церковне свято

26 жовтня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Карпа, єпископа Фіатирського, Папили, диякона, Агафодора і мучениці Агафоніки, преподобного Веніаміна, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мученика Флорентія, мученика Веніаміна, диякона, преподобного Микити, сповідника, мучениці Хриси (Злати). Свткування Іверської, Семиозерної ікон Божої Матері

Народне свято

У народі 26 жовтня шанувалася Іверська ікона Божої Матері, яка вважалася однією з головних православних ікон. Цій іконі молилися про втіху в горі, про захист від пожеж, а також просили про родючість землі та інші блага. А ще цього дня люди вирушали в баню і парилися з настоями із цілющих трав, щоб зарядитися здоров'ям і легше пережити зиму. Вважалося, що трав'яний дух допоможе вигнати будь-які хвороби, навіть епілепсію.

Що не можна робити 26 жовтня

  • не можна входити в парилку після заходу сонця, а також із натільним хрестиком;
  • на день Іверської ікони не можна починати нові справи;
  • не варто планувати поїздки, тому що вони будуть невдалими;
  • у свято заборонено сваритися, лаятися і бажати комусь зла.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 жовтня

  • 1861 – німецький винахідник Філіпп Рейс у Франкфурті продемонстрував свій винахід під назвою телефон.
  • 1864 – російський винахідник Микола Телешов отримав патент у Франції та Англії на проєкт пасажирського літака з паровим двигуном і повітряним гвинтом.
  • 1900 – в Нью-Йорку відкрита перша лінія метрополітену.
  • 1938 – фірма DuPont розробила новий синтетичний матеріал – нейлон.
  • 1939 – на Західній Україні було проголошено встановлення радянської влади.

Хто народився 26 жовтня

  • 1842 – Василь Верещагін, російський художник-баталіст.
  • 1880 – Дмитро Карбишев, російський радянський інженер-фортифікатор.
  • 1901 – Бенедикт Норд, український артист, театральний режисер.
  • 1914 – Джекі Куган, американський кіноактор, перша дитина – зірка Голлівуду.
  • 1947 – В'ячеслав Криштофович, український радянський кінорежисер і сценарист.
  • 1947 – Ольга Матешко, українська радянська актриса театру і кіно.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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