28 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня праздник, 28 октября
- День освобождения Украины от нацистских захватчиков – государственный праздник, официально установленный в 2009 году в память об изгнании войск нацистской Германии с территории Украины в 1944 году.
- День бабушек и дедушек – ежегодно с 2018 года отмечается добрый семейный праздник, который посвящен старейшим членам семьи.
- Международный день анимации (International Animation Day) был основан в 2002 году в честь публичного представления в 1892 году первой анимационной технологии.
- Всемирный день дзюдо (World judo day) – проводится 28 октября в честь дня рождения японского мастера, основателя этого вида спорта Дзигоро Кано.
Именинники 28 октября
День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.
Какой сегодня церковный праздник
28 октября в православной церкви чтится память преподобного Евфимия Нового, Солунского, преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, священномученика Лукиана, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Сарвила и Веве, святителя Савина, епископа Катанского. Празднование иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".
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Народный праздник
В народе 28 октября почитался Ефимий Осенний. Женщины в этот период занимались домашними делами. Люди верили, что с Ефимова дня вся нечистая сила переходила с улицы в дома на посиделки. А чтобы леший не буянил, нужно перекреститься и попросить святого Ефимия о помощи.
Приметы на 28 октября:
- тучи на востоке – к скорым морозам;
- Ефим холодом корни трав и деревьев с землей смыкает;
- на Ефима путаются любые начинания;
- в день Ефимия нельзя шить и стирать.
Интересные и важные события в Украине и мире 28 октября
- 1892 – во Франции Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы" – первую анимацию.
- 1914 – фирма Kodak начала работу над созданием цветной фотографии.
- 1944 – в ходе Второй мировой войны Украина освобождена от гитлеровских захватчиков.
- 1981 – основана американская группа Metallica.
Кто родился 28 октября
- 1860 – Дзигоро Кано, японский мастер боевых искусств, создатель дзюдо.
- 1896 – Михаил Романов, украинский советский актер театра и кино, театральный режиссер.
- 1936 – Роман Виктюк, советский российский и украинский театральный режиссер.
- 1955 – Билл Гейтс, американский предприниматель и общественный деятель, основатель корпорации Microsoft.
- 1967 – Джулия Робертс, американская актриса и продюсер.
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