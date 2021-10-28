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28 октября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 октября, 07:25
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День освобождения Украины от фашистских захватчиков – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 28 октября
28 октября: какой сегодня праздник
28 октября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 28 октября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 28 октября

  • День освобождения Украины от нацистских захватчиков – государственный праздник, официально установленный в 2009 году в память об изгнании войск нацистской Германии с территории Украины в 1944 году.
  • День бабушек и дедушек – ежегодно с 2018 года отмечается добрый семейный праздник, который посвящен старейшим членам семьи.
  • Международный день анимации (International Animation Day) был основан в 2002 году в честь публичного представления в 1892 году первой анимационной технологии.
  • Всемирный день дзюдо (World judo day) – проводится 28 октября в честь дня рождения японского мастера, основателя этого вида спорта Дзигоро Кано.

Именинники 28 октября

День ангела сегодня отмечают: Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен.

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Какой сегодня церковный праздник

28 октября в православной церкви чтится память преподобного Евфимия Нового, Солунского, преподобномученика Лукиана, пресвитера Антиохийского, священномученика Лукиана, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Сарвила и Веве, святителя Савина, епископа Катанского. Празднование иконы Божией Матери "Спорительница хлебов".

Народный праздник

В народе 28 октября почитался Ефимий Осенний. Женщины в этот период занимались домашними делами. Люди верили, что с Ефимова дня вся нечистая сила переходила с улицы в дома на посиделки. А чтобы леший не буянил, нужно перекреститься и попросить святого Ефимия о помощи.

Приметы на 28 октября:

  • тучи на востоке – к скорым морозам;
  • Ефим холодом корни трав и деревьев с землей смыкает;
  • на Ефима путаются любые начинания;
  • в день Ефимия нельзя шить и стирать.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 октября

  • 1892 – во Франции Эмиль Рено представил "светящиеся пантомимы" – первую анимацию.
  • 1914 – фирма Kodak начала работу над созданием цветной фотографии.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны Украина освобождена от гитлеровских захватчиков.
  • 1981 – основана американская группа Metallica.

Кто родился 28 октября

  • 1860 – Дзигоро Кано, японский мастер боевых искусств, создатель дзюдо.
  • 1896 – Михаил Романов, украинский советский актер театра и кино, театральный режиссер.
  • 1936 – Роман Виктюк, советский российский и украинский театральный режиссер.
  • 1955 – Билл Гейтс, американский предприниматель и общественный деятель, основатель корпорации Microsoft.
  • 1967 – Джулия Робертс, американская актриса и продюсер.

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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