28 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День визволення України від фашистських загарбників – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 жовтня

28 жовтня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 28 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 28 жовтня

День визволення України від нацистських загарбників – державне свято, офіційно встановлене у 2009 році на згадку про вигнання військ нацистської Німеччини з території України у 1944 році.

– державне свято, офіційно встановлене у 2009 році на згадку про вигнання військ нацистської Німеччини з території України у 1944 році. День бабусь та дідусів – щороку з 2018 року відзначається добре сімейне свято, яке присвячене найстарішим членам сім'ї.

– щороку з 2018 року відзначається добре сімейне свято, яке присвячене найстарішим членам сім'ї. Міжнародний день анімації (International Animation Day) був заснований у 2002 році на честь публічного представлення у 1892 році першої анімаційної технології.

був заснований у 2002 році на честь публічного представлення у 1892 році першої анімаційної технології. Всесвітній день дзюдо (World judo day) – проводиться 28 жовтня на честь дня народження японського майстра, засновника цього виду спорту Дзігоро Кано.

Іменинники 28 жовтня

День ангела сьогодні відзначають: Опанас, Денис, Дмитро, Юхим, Іван, Лук'ян, Семен.

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Яке сьогодні церковне свято

28 жовтня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Єфимія Нового, Солунського, преподобномученика Лукіана, пресвітера Антіохійського, священномученика Лукіана, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Сарвила та Вевеї, святителя Савина, єпископа Катанського. Святкування ікони Божої Матері "Спорителька хлібів".

Народне свято

У народі 28 жовтня вшановувався Юхим Осінній. Жінки у цей період займалися домашніми справами. Люди вірили, що з Єфимова дня вся нечиста сила переходила з вулиці до будинків на посиденьки. А щоб лісовик не буянив, треба перехреститися і попросити святого Єфимія про допомогу.

Прикмети на 28 жовтня:

хмари на сході – до швидких морозів;

Юхим холодом коріння трав і дерев із землею стуляє;

на Юхима плутаються будь-які починання;

в день Єфимія не можна шити та прати.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 жовтня

1892 – у Франції Еміль Рено представив "пантоміми, що світяться" – першу анімацію.

1914 – фірма Kodak розпочала роботу над створенням кольорової фотографії.

1944 – під час Другої світової війни Україну звільнено від гітлерівських загарбників.

1981 – засновано американський гурт Metallica.

Хто народився 28 жовтня

1860 – Дзігоро Кано, японський майстер бойових мистецтв, творець дзюдо.

1896 – Михайло Романов, український радянський актор театру та кіно, театральний режисер.

1936 – Роман Віктюк, радянський російський та український театральний режисер.

1955 – Білл Гейтс, американський підприємець та громадський діяч, засновник корпорації Microsoft.

1967 – Джулія Робертс, американська актриса та продюсер.

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