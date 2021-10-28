День освобождения Украины от фашистских захватчиков: значение и картинки

Сегодня чествуется 77 лет со дня освобождения Украины от фашистских захватчиков

День освобождения Украины от фашистских захватчиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Ежегодно 28 октября в Украине отмечается День освобождения от фашистских захватчиков. Этот государственный праздник посвящен окончанию Восточно-Карпатской операции во время Второй мировой войны, когда немецкие войска были изгнаны с территории Украины. В 2021 году праздник выпадает на понедельник.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков: история

На официальном уровне освобождение Украины от нацистских завоевателей отмечается уже более 10 лет.

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Согласно президентскому указу "Про День освобождения Украины от фашистских захватчиков", в 2009 году был установлен официальный праздник в стране.

Его главная цель – всеобщее чествование освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также героического подвига нашего народа в ходе Второй мировой войны.

Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков проводилось силами четырех Украинских фронтов в период с января 1943 года по октябрь 1944 года. Всего Советскими Вооруженными Силами на территории Украинской республики было осуществлено 15 наступательных стратегических и фронтовых операций, наиболее значимыми из которых являются:

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Белгородско-Харьковская – с 3 по 23 августа 1943 года;

– с 3 по 23 августа 1943 года; Донбасская – с 13 августа по 22 сентября 1943 года;

– с 13 августа по 22 сентября 1943 года; Битва за Днепр – с 26 августа по 23 декабря 1943 года;

– с 26 августа по 23 декабря 1943 года; Днепровско-Карпатская – с 24 декабря 1943-го по 17 апреля 1944 года;

– с 24 декабря 1943-го по 17 апреля 1944 года; Львовско-Сандомирская – с 13 июля по 29 августа 1944 года;

– с 13 июля по 29 августа 1944 года; Восточно-Карпатская – с 8 сентября по 28 октября 1944 года.

28 октября 1944 года после освобождения Ужгорода Украина изгнала нацистских захватчиков во время Второй мировой войны.

День освобождения Украины от фашистских захватчиков: тематические открытки, картинки и фото

28 октября – День освобождения Украины от фашистских захватчиков / Фото: коллаж Сегодня

Поздравления в День освобождения Украины от нацистских захватчиков / Фото: коллаж Сегодня

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Праздник освобождения Украины от фашистских захватчиков / Фото: коллаж Сегодня

Украина, с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков / Фото: коллаж Сегодня

28 октября в Украине – День освобождения от фашистских захватчиков / Фото: коллаж Сегодня

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