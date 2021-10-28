День освобождения Украины от фашистских захватчиков: значение и картинки

Ежегодно 28 октября в Украине отмечается День освобождения от фашистских захватчиков. Этот государственный праздник посвящен окончанию Восточно-Карпатской операции во время Второй мировой войны, когда немецкие войска были изгнаны с территории Украины. В 2021 году праздник выпадает на понедельник.
День освобождения Украины от фашистских захватчиков: история
На официальном уровне освобождение Украины от нацистских завоевателей отмечается уже более 10 лет.
Согласно президентскому указу "Про День освобождения Украины от фашистских захватчиков", в 2009 году был установлен официальный праздник в стране.
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Его главная цель – всеобщее чествование освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также героического подвига нашего народа в ходе Второй мировой войны.
Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков проводилось силами четырех Украинских фронтов в период с января 1943 года по октябрь 1944 года. Всего Советскими Вооруженными Силами на территории Украинской республики было осуществлено 15 наступательных стратегических и фронтовых операций, наиболее значимыми из которых являются:
- Белгородско-Харьковская – с 3 по 23 августа 1943 года;
- Донбасская – с 13 августа по 22 сентября 1943 года;
- Битва за Днепр – с 26 августа по 23 декабря 1943 года;
- Днепровско-Карпатская – с 24 декабря 1943-го по 17 апреля 1944 года;
- Львовско-Сандомирская – с 13 июля по 29 августа 1944 года;
- Восточно-Карпатская – с 8 сентября по 28 октября 1944 года.
28 октября 1944 года после освобождения Ужгорода Украина изгнала нацистских захватчиков во время Второй мировой войны.
День освобождения Украины от фашистских захватчиков: тематические открытки, картинки и фото
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