Когда Прощеное воскресенье в 2022 году: точная дата и значение

Узнайте, когда будет Прощеное воскресенье в 2022 году и почему так важно просить прощение в этот день

В Прощеное воскресенье важно простить самим и попросить прощения у других / Фото: Коллаж: Сегодня

Есть в году день, когда, согласно народным и церковным традициям, положено прощать и просить прощения у других. Это – Прощеное воскресенье . Когда в Украине наступит день прощения, и почему он так называется, узнайте в нашей статье.

Прощеное воскресенье: дата в 2022 году

Прощеным воскресеньем завершается бурная, веселая, сытная и раздольная Сырная неделя, которая также известна под названием Масленица.

Реклама

Вообще ежегодно Прощеное воскресенье, как и сама Масленица, выпадает на разные дни. Дело в том, что эти праздники напрямую зависят от даты Пасхи .

В 2022 году Воскресение Христово празднуется 24 апреля , а Великий пост стартует 7 марта , за 7 недель до Пасхи.

Соответственно Масленица-2022 начинается в последний день зимы – 28 февраля . А продлится она до воскресенья, 6 марта , которое как раз и будет Прощеным.

Реклама

Прощеное воскресенье: значение праздника

Прощеное воскресенье – это последний день перед началом сурового и длительного Великого поста. Чтобы войти в пост, нужно подготовиться, настроиться, помолиться, раскаяться в грехах, избавиться от плохих мыслей, взаимных обид и претензий .

А потому очень важно постараться простить всех , на кого держали обиду, а также самим искренне попросить прощения у окружающих людей – тех, кого вы точно знаете, что обидели. Но также и у тех, кого могли обидеть невольно, не задумываясь, совершенно случайно.

Согласно христианским обычаям, человеку, который способен прощать людям их прегрешения, будут прощены его грехи на небе .

Реклама

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.