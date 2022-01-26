Лайфхакер
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Когда Прощеное воскресенье в 2022 году: точная дата и значение

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 18:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Узнайте, когда будет Прощеное воскресенье в 2022 году и почему так важно просить прощение в этот день
В Прощеное воскресенье важно простить самим и попросить прощения у других
В Прощеное воскресенье важно простить самим и попросить прощения у других / Фото: Коллаж: Сегодня

Есть в году день, когда, согласно народным и церковным традициям, положено прощать и просить прощения у других. Это – Прощеное воскресенье . Когда в Украине наступит день прощения, и почему он так называется, узнайте в нашей статье.

Прощеное воскресенье: дата в 2022 году

Прощеным воскресеньем завершается бурная, веселая, сытная и раздольная Сырная неделя, которая также известна под названием Масленица.

Реклама

Вообще ежегодно Прощеное воскресенье, как и сама Масленица, выпадает на разные дни. Дело в том, что эти праздники напрямую зависят от даты Пасхи .

В 2022 году Воскресение Христово празднуется 24 апреля , а Великий пост стартует 7 марта , за 7 недель до Пасхи.

Соответственно Масленица-2022 начинается в последний день зимы – 28 февраля . А продлится она до воскресенья, 6 марта , которое как раз и будет Прощеным.

Реклама

Прощеное воскресенье: значение праздника

Прощеное воскресенье – это последний день перед началом сурового и длительного Великого поста. Чтобы войти в пост, нужно подготовиться, настроиться, помолиться, раскаяться в грехах, избавиться от плохих мыслей, взаимных обид и претензий .

А потому очень важно постараться простить всех , на кого держали обиду, а также самим искренне попросить прощения у окружающих людей – тех, кого вы точно знаете, что обидели. Но также и у тех, кого могли обидеть невольно, не задумываясь, совершенно случайно.

Согласно христианским обычаям, человеку, который способен прощать людям их прегрешения, будут прощены его грехи на небе .

Реклама

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в феврале 2022 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
Лунный календарь на неделю
17 — 23 января
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в январе
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять