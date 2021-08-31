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Как делать заготовки на зиму без мух

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
31 августа, 12:11
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Чтобы консервация прошла в более комфортных и безопасных условиях, избавьтесь от насекомых проверенными народными методами
Как избавиться от мух на кухне
Как избавиться от мух на кухне / Фото: Коллаж: Сегодня

Теплый сезон славится богатым урожаем ягод, фруктов и овощей, а также избыточным количеством мух . Эти надоедливые насекомые в августе и сентябре становятся еще и агрессивными, больно кусаются и сильно докучают на кухне.

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Стоит немного отвлечься, и на продуктах собираются полчища мух, особенно на даче в период заготовок и консервации. Они так и норовят угодить то в варенья, то в соленья, которые готовятся на кухне.

А ведь это не только неприятно с эстетической точки зрения. Мухи могут стать источником многих страшных инфекций , таких как: дизентерия, дифтерия, холера, туберкулез, полиомиелит, гельминты и др.

Насекомые представляют угрозу для людей, потому что по роду своей "деятельности" постоянно контактируют с отходами и даже фекалиями, а затем прилетают в жилище человека и переносят заразу на чистые продукты. Так мухи питаются и откладывают свои личинки.

Как избавиться от мух? Читайте наши лайфхаки, и ваш процесс заготовок станет намного проще и безопаснее.

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Как бороться с мухами: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Чистота

Как избавиться от мух
Как избавиться от мух / Фото: Unsplash

Проще не допустить появление мух, чем бороться с последствиями. Важно максимально поддерживать чистоту и порядок, сразу после обеда мыть посуду и убирать со стола , не оставлять продукты в открытом доступе, а пищевые отходы выбрасывать в ведро с герметичной крышкой или же выносить из дома в компостную яму. Дело в том, что мухи остро реагируют и прилетают на запахи.

  • Лайфхак 2. Сетка

Как избавиться от мух
Как избавиться от мух / Фото: Unsplash

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Понятно, что консервация – процесс длительный, и продукты долго находятся в открытом доступе. В этом случае нужно постараться максимально закрыть доступы в помещение. На помощь придет противомоскитная сетка на открытых дверях и окнах. Также нею можно закрывать садовую беседку и летнюю кухню.

  • Лайфхак 3. Липкая лента

Как избавиться от мух
Как избавиться от мух / Фото: Wikipedia

Очень удобный метод избавления от надоедливых насекомых – липкая лента. Развернули рулончик, повесили повыше, чтобы не доставать головой , и забыли, а мухи сами найдут к ней дорогу. Они садятся на клейкую приманку и прилипают намертво.

Можно воспользоваться готовым вариантом или сделать самостоятельно по рецепту :

  1. глицерин – 1 ложка,
  2. мед – 2 ложки,
  3. вазелиновое масло – 4 ложки,
  4. канифоль – 8 ложек.

Для этого полоску плотной бумаги с обеих сторон нужно пропитать клеящим веществом, приготовленным на водяной бане.

  • Лайфхак 4. Отпугиватель
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Как избавиться от мух
Как избавиться от мух / Фото: Pinterest

Народные методы советуют приготовить смесь, которую насекомые на дух не переносят, и тогда они улетят. К таким средствам относятся растения и настои с резким запахом : эфирные масла, лавровый лист, базилик, эвкалипт, мята, лимон, полынь, герань, бузина, черемуха и др.

  • Лайфхак 5. Приманка

Как избавиться от мух
Как избавиться от мух / Фото: Pinterest

Обратный эффект, когда мухам предлагается альтернативное и более ярко пахнущее "блюдо", которое становится приманкой. В блюдце кладется влажный сахар или мед и засыпается молотый жгучий перец. Сладкое вещество привлекает, а острое – убивает .

  • Лайфхак 6. Ловушка

Как избавиться от мух
Как избавиться от мух / Фото: Pinterest

Другой способ изловить всех паразитов – сделать ловушку. Принцип действия: в емкость наливается привлекательная для мух жидкость, а сверху крепится конус так, чтобы насекомые могли заползти внутрь, но уже не вылетели наружу . Ловушку можно изготовить из банки с картонным конусом, который клеится скотчем, или из пластиковой бутылки со срезанным и перевернутым внутрь горлышком.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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