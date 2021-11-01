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Как убрать царапины с варочной поверхности

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
1 ноября, 17:27
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Зубная паста или сода помогут убрать заусенец со стеклокерамики, зашлифовать поверхность плиты и избавиться от царапин.
Как убрать царапины со стеклокерамической плиты
Как убрать царапины со стеклокерамической плиты / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, как ухаживать и мыть духовку. Продолжаем поддерживать в чистоте и порядке бытовую технику на кухне и сегодня поговорим о стеклокерамической варочной панели .

Это очень удобный и практичный кухонный гаджет, но даже такая надежная техника подвержена порче и повреждениям. При падении тяжелого предмета и попадании воды на керамических поверхностях появляются изъяны в виде трещин и царапин.

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При серьезных повреждениях, трещинах и сколах варочную панель придется отдавать в ремонт. Но вот незначительные и мелкие царапины можно удалить со стеклопанели самостоятельно в домашних условиях. Узнайте в наших лайфхаках, как это сделать.

Как убрать царапины со стеклокерамической плиты: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Зубная паста

Как убрать царапины с варочной поверхности / Фото: pixabay
Как убрать царапины с варочной поверхности / Фото: pixabay

Мелкие царапины и повреждения на стеклопанели можно исправить с помощью зубной пасты. Желательно взять средство с содой . Намажьте зубную пасту на варочную поверхность, оставьте на 2-3 минуты и протрите сухой салфеткой.

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  • Лайфхак 2. Паста для полировки металла

Как убрать царапины с варочной поверхности / Фото: pinterest
Как убрать царапины с варочной поверхности / Фото: pinterest

В составе полировочной пасты содержится оксид церия, который способен справиться даже с глубокими царапинами. Смажьте средством и потрите поврежденное место на варочной панели. Оставьте на минуту, а затем удалите остатки с варочной поверхности.

  • Лайфхак 3. Сода

Как убрать царапины с варочной поверхности / Фото: pinterest
Как убрать царапины с варочной поверхности / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

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Сода – подходящее средство для ухода за стеклокерамикой. Регулярно мойте варочную панель с содой, смешанной с водой . Такая паста полирует поверхность, избавляет от загрязнений и предупреждает появление царапин.

  • Лайфхак 4. Шлифовальная машинка

Как убрать царапины с варочной поверхности / Фото: pinterest
Как убрать царапины с варочной поверхности / Фото: pinterest

Если ни один из вышеперечисленных способов не помогает привести в порядок варочную поверхность, можно воспользоваться шлифовальной машинкой с войлочным кругом . Шлифовка стеклокерамической панели выполняется при средних оборотах.

Смотрите видео о токсической кухне и правилах уборки:

Ранее мы рассказывали, как почистить микроволновку подручными средствами.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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