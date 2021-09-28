Как почистить духовку: ТОП-7 полезных советов

Если духовку вовремя не мыть, то при каждом использовании жир и грязь на стенках будут обгорать еще больше, а еда получит неприятный запах.

Помимо помощи на кухне в приготовлении вкуснейших блюд и выпечки, духовка имеет и не очень приятное свойство. Стоит пропустить или отмахнуться от процедуры ее чистки, как она вскоре покрывается слоем налета, избавиться от которого с каждым разом становится все сложнее.

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Как быстро навести порядок и без труда отмыть духовой шкаф, вам подскажут наши лайфхаки.

Как почистить духовку: лайфхаки

Лайфхак 1. Не запускаем

Как чистить духовку / Фото: pinterest

Главный секрет чистой духовки с минимальными затратами времени и сил – это регулярность уборки. Протирайте духовой шкаф внутри после каждого приготовления пищи . А кроме того один раз в неделю устраивайте духовке парилку с водой с моющим средством.

Лайфхак 2. Закрываем щели

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Как чистить духовку / Фото: pinterest

Какой бы способ для чистки вы ни выбрали, предварительно заклейте липкой лентой прорези и щели , куда может забиться химикат или вода, потому что доставать в труднодоступных местах – это лишняя морока. А вот при высокой температуре это средство может давать испарения и неприятный запах. После уборки просто снимите ленту и отдельно протрите эти места влажной губкой.

Лайфхак 3. Отмываем водой

Как чистить духовку / Фото: pinterest

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Самый простой способ обработать духовой шкаф – это поставить в нее емкость с обычной водой, нагреть и подождать, пока пар расплавит жир. Такой метод подходит для частой чистки . Но со старыми пятнами вряд ли сработает.

Лайфхак 4. Чистим содой

Как чистить духовку / Фото: pinterest

Сода, как известно, отличное чистящее средство, которому все под силу, в том числе и грязь в духовке. Нанесите пищевую соду на поверхности духовки, слегка сбрызните водой из пульверизатора и оставьте на полчаса или час . Также можно сделать пасту из соды и воды, а затем распределить ее по грязным местам. Затем останется только смыть средство губкой, смоченной в мыльном растворе, и вытереть салфеткой.

Лайфхак 5. Используем уксус с содой

Как чистить духовку / Фото: pinterest

Усилить эффект соды поможет уксус. При их взаимодействии выделяется углекислый газ, который может справиться даже с засохшим жирным налетом . Протрите духовку сначала столовым уксусом, а затем нанесите соду и оставьте на два часа. Затем просто смойте загрязнения теплой водой. Не забудьте при этом надеть перчатки, чтобы поберечь руки.

Лайфхак 6. Обрабатываем лимоном

Как чистить духовку / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

Благодаря такой чистке духовка будет приятно пахнуть цитрусом . Выдавите из лимона сок, добавьте столько же воды, губкой нанесите жидкость на стенки духового шкафа и оставьте на час. А затем протрите духовку чистой салфеткой.

Лайфхак 7. Чистим разрыхлителем

Как чистить духовку / Фото: pinterest

Если добавить к лимонному соку пекарский порошок и немного воды, получится пенная масса, которая хорошо отчищает грязные места в духовке. Нанесите губкой средство на поверхности духовки, оставьте на пару часов, а затем удалите весь жирный налет, который возьмется комочками.

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