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Как хранить урожай зимой прямо в грядке

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
28 октября, 17:10
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Есть овощи, которые не только не боятся морозов, но еще и становятся вкуснее от такого оригинального способа хранения.
Как хранить урожай зимой
Как хранить урожай зимой / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали, что делать и как спасти урожай от заморозков. Что-то придется пустить в переработку, потому что мороз меняет и вкус, и структуру многих овощей, ягод и фруктов. Но есть плоды, которые неплохо себя чувствуют, оставаясь в земле на всю зиму.

Если у вас большой урожай, а места для хранения маловато, можете смело оставить часть корнеплодов прямо на грядке до самой весны.

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﻿ Как сохранить урожай до весны в земле: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Топинамбур

Как хранить урожай зимой / Фото: pinterest
Как хранить урожай зимой / Фото: pinterest

Земляная груша – это один из лучших зимовщиков, который рекомендуется оставлять в земле до весны даже без укрытия и выкапывать по мере необходимости. Дело в том, что хранить плоды выкопанными труднее, чем в почве, у них слаборазвитый пробковый слой и они быстро сохнут. Да и за зиму топинамбур продолжает расти, находясь в земле, так что урожай к весне даже повышается.

  • Лайфхак 2. Морковь

Как хранить урожай зимой / Фото: pixabay
Как хранить урожай зимой / Фото: pixabay

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Морковь также может находиться в почве без особого урона, но ее лучше подготовить к зимовке. У корнеплода срезается ботва, которую хорошо использовать для укрытия овощей на зиму. Также укрывать урожай можно слоем соломы, мульчи или листьев толщиной 15-20 см. А сверху еще пригодится пленка и снег. Имейте в виду, что к весне морковь может начать подсыхать и обрастать корнями , а потому такие корнеплоды лучше употреблять для готовки, а не в свежем виде.

  • Лайфхак 3. Пастернак, петрушка, сельдерей

Как хранить урожай зимой / Фото: pinterest
Как хранить урожай зимой / Фото: pinterest

Белый корень вполне сносно себя чувствует в зимней грядке. К примеру, пастернак от низкой температуры становится даже вкуснее , а от хранения в погребе становится мягким. Аналогично моркови с овощей срезается ботва. Затем корнеплоды окучиваются землей слоем примерно 10 см. Сверху нужно накрыть грядки для защиты от мороза ветками, соломой, мульчей или другим укрывным материалом. А после оттепели весной укрытие нужно снять, чтобы культуры не запарились. Уже через месяц поспеет свежая молодая зелень.

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  • Лайфхак 4. Лук и чеснок

Как хранить урожай зимой / Фото: pinterest
Как хранить урожай зимой / Фото: pinterest

Также не боятся зимовать в грунте мелкие луковицы репчатого лука, лука-порея зимних сортов и чеснок. Весной из них можно получить раннюю зелень , а убирают их с грунта после появления цветочных стрелок. Лук-порей нужно окучивать до половины стебля и мульчировать слоем торфа.

  • Лайфхак 5. Дайкон

Как хранить урожай зимой / Фото: pinterest
Как хранить урожай зимой / Фото: pinterest

Японская редька хорошо зимует в земле. Этой культуре нужно обеспечить бортики из досок , углубленные на 15 см в грунт. Чтобы дайкон сохранился, перед заморозками удаляют ботву, а посадку засыпают слоем песка в 5 см и укрывают мульчей.

Смотрите видеосюжет, как подготовить дачу к похолоданию:

Ранее мы рассказывали, как правильно очистить теплицу осенью: важные этапы.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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