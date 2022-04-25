25 квітня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

25 квітня: яке сьогодні свято / Фото: freepik.com

Яке народне і православне свято в українців 25 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 25 квітня

День дочки (Daughter's day) – щорічно 25 квітня відзначається добре сімейне свято, присвячене найжіночнішим та найніжнішим членам сім'ї.

Міжнародний день делегата (International Delegate's Day) – проводиться з 2020 року на згадку про міжнародну конференцію, що проходила у 1945 році в Сан-Франциско, присвячену відновленню миру шляхом вибудовування діалогу між державами та націями.

Міжнародний день ДНК (DNA Day) – проводиться на честь публікації у 1953 році результатів дослідження структури молекули ДНК. Мета свята – наголосити на важливості наукових досягнень, зроблених у галузі генетики.

Всесвітній день пінгвінів (World Penguin Day) – екологічне свято, мета якого – збереження тваринного різноманіття нашої планети.

Всесвітній день боротьби з малярією (World Malaria Day) – був організований ВООЗ у 2007 році з метою проведення ефективної профілактики та боротьби проти цього інфекційного захворювання. – був організований ВООЗ у 2007 році з метою проведення ефективної профілактики та боротьби проти цього інфекційного захворювання.

Іменинники 25 квітня

День ангела сьогодні наголошують Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа, Сергій.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

25 квітня у православній церкві настає Світла седмиця, присвячена святкуванню Христова Воскресіння. Вшановується пам'ять преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського, священномученика Зинона, єпископа Веронійського, преподобного Ісаака Сиріна, у Сполеті Італійському, преподобномучеників Мини, Давида та Іоана, преподобної Анфуси, діви, преподобної Афанасії, ігумені. Святкуються Муромська і Белиніцька ікони Божої Матері.

Народне свято

Поливальний понеділок / Фото: city-adm.lviv.ua

У народі 25 квітня шанувався Василь Парильник. День отримав таку назву, бо зазвичай у цей період весна землю парить. Першого дня після Великодня у народі відзначали Поливальний понеділок або мокрий понеділок. За традицією, хлопці обливали водою дівчат із ніг до голови, щоб ті були красивими і здоровими. Цей обряд пов'язаний із весняним очищенням тіла та душі за допомогою води, яка здавна наділялася цілющими властивостями, особливо під час церковних свят. А дівчата натомість обдаровували парубків крашанками.

Реклама

Прикмети на 25 квітня

якщо день вітряний – літо буде холодним;

на Василя тепло та сухо – рік буде врожайним;

дощить – така сама погода буде і на початку травня;

кого облили у Поливальний понеділок – той отримає здоров'я та очищення;

якщо облили незаміжню дівчину – до швидкого весілля;

на другий день Великодня не можна виконувати ніяку роботу;

не можна сваритися, лаятися, засуджувати, бажати комусь зла.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 25 квітня

1826 – в Англії запатентовано перше авто із двигуном внутрішнього згоряння.

1901 – день народження автомобільних номерів.

1953 – у журналі Nature надруковано листи англійців Френсіса Крика та Джеймса Уотсона про створення моделі просторової структури ДНК.

1953 – утворено Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО.

1994 – створено Національну раду з питань телебачення та радіомовлення України.

Хто народився 25 квітня

1900 – Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладач, онука письменника Михайла Старицького.

1907 – Микола Трублаїні – український радянський письменник та журналіст.

1917 – Елла Фіцджеральд, американська джазова співачка.

1940 – Аль Пачіно, американський актор.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на квітень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.