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Поливальний понеділок-2022: цікаві традиції і що не можна робити

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25 квітня, 10:41
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На другий день Великодня існує дивна традиція обливати один одного водою
Традиції Поливального понеділка / Фото: unsplash, city-adm.lviv.ua, коллаж Сегодня
Традиції Поливального понеділка / Фото: unsplash, city-adm.lviv.ua, коллаж Сегодня

Сьогодні, 25 квітня, настав Поливальний понеділок . другий день Великодня також називається мокрим, а все завдяки дивній традиції, встановленій цього дня. Як правильно поводитися, і що не можна робити в Поливальний понеділок, дізнайтеся в нашій статті.

Поливальний понеділок: традиції дня

Обливатися водою або ж поливати оточуючих у понеділок після Великодня – давній звичай, спочатку поширений переважно у західних областях України, який пов'язаний із весняним очищенням душі, тіла, житла. Звідси й назва свята.

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Найчастіше в Поливальний понеділок хлопці обливали водою дівчат з ніг до голови і навіть купали їх у водоймі. Вважалося, що так проводиться ритуал очищення. Адже воду здавна наділяли цілющими властивостями, особливо під час церковних свят.

А якщо облити незаміжню дівчину – це була добра прикмета того, що вона незабаром вийде заміж . За це дівчата, у свою чергу, обдаровували хлопців крашанками.

Крім обливань, у понеділок після Великодня люди ходили одне до одного в гості, дарували крашанки і христосувалися , тобто вітали зі святом Воскресіння Христового.

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А хрещеники відвідували своїх хрещених із волочильними (величальними) частуваннями – пасками та крашанками. Звідси ще одна назва свята – Волочильний понеділок . У відповідь хрещені обдаровували дітей подарунками та гостинцями.

Поливальний понеділок: що не можна робити

  • сумувати, вдаватися до похмурих думок;
  • лаятися та з'ясовувати стосунки;
  • бажати комусь зла;
  • ображатися на поливання водою;
  • переїдати і пити багато алкоголю – все має бути в міру;
  • жінкам на другий день Великодня краще не ходити по гостях, а залишатися вдома.

Раніше ми розповідали, як можна щороку розрахувати перехідні свята за великоднім календарем. Щоб дізнатися про головні ритуали, звичаї та прикмети свята Великодня, читайте нашу статтю.

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