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День дочки-2022: барвисті картинки та вітальні листівки

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25 квітня, 05:40
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Сьогодні відзначається День дочки: вітаємо всіх жінок зі святом

Цьогоріч наступного дня після Великодня відзначається ще одне радісне та приємне сімейне свято – День дочки . Щорічно воно припадає на 25 квітня. По суті, це свято всіх жінок, бо кожна з них – мамина донька.

На честь свята ми зібрали для вас найкращі привітання , тематичні картинки, красиві листівки, вірші та побажання на День дочки.

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Красиві вітання з Днем доньки у прозі

***

Моя мила доню, вітаю тебе з нашим святом! Бажаю жити у мирі, з кожним днем розквітати, ставати все кращою і красивішою, насолоджуватися яскравими та насиченими подіями, досягати успіхів у будь-яких починаннях та отримувати море задоволення від життя.

День доньки: листівки / Фото: pinterest
День доньки: листівки / Фото: pinterest

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***

Наша мила донечко, вітаємо тебе! Нехай усі твої справи будуть успішними, нехай тобі на шляху зустрічаються хороші люди, нехай тебе супроводжують удача та везіння, нехай тебе оточує повага, щастя та добрі друзі.

Прикольні картинки на День дочки / Фото: pinterest
Прикольні картинки на День дочки / Фото: pinterest

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***

Доню, бажаю тобі яскравого сяйва краси, молодості та щастя, бажаю чудового настрою, миру, удачі та кохання. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, нехай для тебе не буде нічого неможливого.

День доньки: листівки / Фото: pinterest
День доньки: листівки / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

З Днем дочки: добрі вітання у віршах

***

Дочь любимая моя,
Поздравляю я тебя.
Пусть свершаются мечты.
Счастья, мира, доброты.

Открывай мир для себя.
Относись к семье любя.
Я всегда горжусь тобой.
В мире больше нет такой.

Прикольні картинки на День дочки / Фото: pinterest
Прикольні картинки на День дочки / Фото: pinterest

***

Щоб ти завжди була щаслива,
Добро пізнала у житті,
І щоб сміялися до тебе
Із неба зорі золоті,
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог тебе в опіці мав,
І Ангел, твій охоронитель,
3 плеча твого щоб не злітав!

З Днем доньки: добрі вітання та картинки на свято / Фото: pinterest
З Днем доньки: добрі вітання та картинки на свято / Фото: pinterest / Фото: Pinterest

***

Донечка ніжна моя і прекрасна,
Сонечко світле, скарбничка моя,
Щиро вітаю тебе, моя ясна,
Завжди із щастя бажаю вбрання,
Море здоров’я, краси неземної,
Квітів, натхнення, тепла і добра,
Світ біля тебе щоб був із любов’ю,
Щоб ти, красунечка, рада була!

Раніше ми розповідали, кого і коли вітаємо з днем ангела у квітні-2022. Надсилайте найкращі привітання з днем народження у віршах, прозі та смс. Також ви можете адресувати красиві вітання подрузі.

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