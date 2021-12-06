6 грудня: яке сьогодні свято, прикмети та що не можна робити

6 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Depositphotos

Яке народне і православне свято в українців 6 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 6 грудня

День Збройних сил України – національне професійне військове свято, встановлене на честь прийняття у 1991 році закону "Про Збройні сили України" та присвячене військовослужбовцям української армії, які здійснюють завдання з оборони, захисту суверенітету та територіальної цілісності країни.

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Іменинники 6 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Серафим, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

У 2021 році західні християни 6 грудня відзначають День святого Миколая, з якого розпочинаються Різдвяні свята в Європі.

6 грудня в православній церкві вшановується пам'ять святителя Амфілохія, єпископа Іконійського, святителя Григорія, єпископа Акрагантійського, мучеників Сисинія, єпископа Кизицького, і Феодора Антіохійського, благовірного князя Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія.

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Народне свято

У народі 6 грудня відзначався Митрофанів день. У цей час продовжували ставити санний шлях по снігу. З цього приводу в Митрофанів день влаштовувалися свята і гуляння. Люди вскладчину збирали з усіх будинків борошно, пекли пироги, варили пиво та скликали гостей. А ще по погоді цього дня судили, яким буде наступне літо.

Прикмети на 6 грудня

якщо на Митрофана йшов сніг і дув північний вітер – 6 червня буде холодним, дощовим та вітряним;

низькі хмари на небі – до швидкого похолодання;

у Митрофанів день заборонено сваритися та з'ясовувати стосунки.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 6 грудня

1240 – Київ захоплено і зруйновано військами монгольського хана Батия.

1637 – пройшла Кумейківська битва між козацьким та польським військами, яким закінчилося повстання Павлюка.

1877 – американський винахідник Томас Едісон у своєму фонографі вперше записав людський голос.

1912 – під час розкопок у єгипетській Амарні виявлено погруддя Нефертіті.

1991 – день утворення Збройних Сил України.

Хто народився 6 грудня

1841 – Фредерік Базіль, французький художник, один із засновників імпресіонізму.

1871 – Микола Вороний, український радянський письменник, перекладач, поет, актор, режисер.

1903 – Микола Колесса, радянський, український композитор, диригент, педагог.

1948 – Юрій Алексєєв, український ракетобудівник, голова Державного космічного агентства України.

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