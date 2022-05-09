9 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

9 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 9 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 9 травня
- День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – в Україні, починаючи з 2016 року, є державним святом, яке було встановлено відповідно до закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років". 2022 року вихідний у цей день скасовано у зв'язку з військовим становищем. Крім того, у багатьох містах оголошено тривалу комендантську годину.
- День пам'яті та примирення – другий із двох днів, присвячених жертвам Другої світової війни, згідно з резолюцією 59/26 Генеральної Асамблеї ООН.
- Міжнародний День Європи – приурочений до дня заснування Ради Європи і святкується країнами Євросоюзу. Примітно, що в Україні офіційно це свято відзначається у третю суботу травня та у 2022 році випадає на 21 травня.
Іменинники 9 травня
День ангела сьогодні наголошують: Василь, Марія, Марк, Марфа, Сергій, Тамара.
Яке сьогодні церковне свято
9 травня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Василя, єпископа Амасійського, праведної Глафіри, діви, преподобного Іоанікія Девиченського. Проводиться поминання покійних воїнів. Святкування Львівської ікони Божої Матері.
Народне свято
У народі 9 травня відзначався день Глафіри Горошниці, а все тому, що цей період був найбільш сприятливим для посадки гороху.
Прикмети на 9 травня
- на Глафіру Горошницю час висаджувати горох і картоплю;
- якщо на Глафіру ластівки зів'ють гніздо – до успіху;
- кукує зозуля – на хорошу погоду;
- у поминальний день не можна займатися брудною домашньою роботою та важкою фізичною працею;
- не можна сваритися, лаятись, бажати комусь зла.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 9 травня
- 1913 – відбувся перший політ гідроплану С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського.
- 1945 – до СРСР було доставлено Акт про беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини.
- 1964 – Луї Армстронг із піснею Hello, Dolly очолив американський хіт-парад.
- 2003 – на Запорізькому автозаводі зібрано перші екземпляри нових моделей автомобілів Opel – Corsa, Astra та Vectra.
Хто народився 9 травня
- 1837 – Адам Опель, німецький бізнесмен, фундатор компанії Opel.
- 1871 – Володимир Гнатюк, український фольклорист, етнограф, літературознавець.
- 1936 – Юрій Іллєнко, український кінорежисер, кінооператор, сценарист.
- 1949 – Біллі Джоел, американський рок-співак.
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