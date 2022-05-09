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З 9 травня: добірка тематичних картинок

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 травня, 06:45
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Неможливо зламати дух та віру українського народу у перемогу.
З 9 травня: красиві картинки та привітання
З 9 травня: красиві картинки та привітання / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначається офіційне державне свято – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні .

Віддаючи данину перемозі над фашизмом, яка дісталася тяжкою ціною 77 років тому у війні з німецькими загарбниками, українці знову зіткнулися з військовою агресією, тепер уже з боку Росії. Але ми свято віримо у нашу чергову перемогу .

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Ми зробили добірку тематичних картинок та привітань з 9 травня , у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

З 9 травня: картинки та листівки

9 травня: тематичні картинки / Фото: pinterest
9 травня: тематичні картинки / Фото: pinterest

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: поздоровлення / Фото: pinterest
День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні: поздоровлення / Фото: pinterest

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9 травня – пам'ятна дата для всіх людей. Зовсім мало залишилося тих, хто має безпосереднє відношення до свята перемоги над фашизмом, кому особисто ми маємо вклонитися та подякувати за великий подвиг. Побажаємо ж ветеранам здоров'я, довголіття та знову мирного неба над головою.

З 9 травня: щирі побажання / Фото: pinterest
З 9 травня: щирі побажання / Фото: pinterest

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Слова подяки у День перемоги / Фото: pinterest
Слова подяки у День перемоги / Фото: pinterest

***

Зі святом перемоги над нацизмом! Нехай значення цього свята ніколи й ніким не забувається. Нехай мужність і героїзм прадідів послужить прикладом їхнім нащадкам. Нехай дух перемоги надихає серця і веде нас до нових подвигів, успіхів та здобутків. І нехай у всьому світі закінчаться всі війни і запанує мир на землі.

З Днем перемоги над нацизмом: вітання / Фото: pinterest
З Днем перемоги над нацизмом: вітання / Фото: pinterest

З 9 травня: картинки та листівки / Фото: pinterest
З 9 травня: картинки та листівки / Фото: pinterest

9 травня: листівки / Фото: pinterest
9 травня: листівки / Фото: pinterest

Раніше ми публікували докладний календар вихідних днів та свят у травні-2022 в Україні. А щоб дізнатися, яке настало церковне свято, дивіться детальний православний календар свят та постів у травні-2022.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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