Церковні свята та пости у квітні-2022: детальний православний календар

Церковні свята у квітні / Фото: Depositphotos

Яке сьогодні церковне свято? Якого дня святкуємо Благовіщення? Коли відзначаємо Лазареву суботу та Вербну неділю? Коли настане головне церковне свято – Великдень-2022 ? В які дні потрібно згадувати померлих родичів? В які дати вшановуються ікони Божої Матері? Цю та іншу важливу інформацію ви знайдете у докладному церковному календарі на квітень 2022 року.

Православні церковні свята у квітні 2022 року: календар

1 квітня – Мученика Хрісанфа та мучениці Дарії та з ними мучеників Клавдія трибуна, Іларії, дружини його, Ясона та Мавра, синів їхных, Діодора, пресвітера, та Маріанна, диякона. Мученика Панхарія. Смоленської ікони Божої Матері "Умиління".

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2 квітня – Преподобних Іоанна, Сергія, Патрикія та інших, що в обителі святого Сави були вбиті. Мучениці Фотіни (Світлани), самарянки, її синів мучеників Віктора, нареченого Фотіном, та Йосії; мучениць Анатолії, Фото, Фотиди, Параскеви, Кіріакії, Домніна та мученика Севастіана. Мучениць Олександри, Клавдії, Єфрасії, Матрони, Іуліанії, Євфимії та Феодосії. Святителя Микити, сповідника, архієпископа Аполлоніадського. Вшанування померлих.

3 квітня – 4-й тиждень Великого посту. Тиждень Іоанна Ліствичника. Преподобного Якова, єпископа, сповідника. Святителя Кирила, єпископа Катанського. Святителя Хоми, патріарха Константинопольського.

4 квітня – 5-й тиждень Великого посту. Священномученика Василя, пресвітера Анкірського. Мучениці Дросіди, дочки царя Траяна. Преподобного Ісаакія Далматського.

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5 квітня – Преподобномученика Нікона, єпископа, та 199 учнів його. Преподобного Нікона, ігумена Києво-Печерського. Мучеників Філіта, Лідії, дружини його, Македона, Феопрепія, Кроніда та Амфілохія.

6 квітня – Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Преподобного Захарія ченця. Святителя Артемія (Артемона), єпископа Солунського. Преподобного Захарія пістника Києво-Печерського, у Далеких печерах. Преподобного Якова сповідника.

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії. Ікони Благовіщення Божої Матері.

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8 квітня – Віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці. Собор Архангела Гавриїла. Священномученика Іринея, єпископа Сирійського. Мучеників Вафусія та Вєрка, пресвітерів, Арпіли, ченця, мирян Авіва, Агна, Реаса, Ігафракса, Іскоя, Сили, Сігіца, Соніріла, Суімвла, Ферма, Філа та мучениць Анни, Алли, Лариси, Моїко, Маміко, Уірко, Анімаї ), Гаафи, цариці Готської, і Дукліди. Преподобного Малха Сирійського. Преподобного Василя Нового.

9 квітня – Мучениці Матрони Солунської. Мучеників Мануїла та Феодосія. Преподобного Іоанна, прозорливого, Єгипетського.

10 квітня – 5-й тиждень Великого посту. Тиждень преподобної Марії Єгипетської. Преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікітського. Преподобного Стефана Чудотворця, сповідника, ігумена Триглійського. Преподобномученика Євстратія Києво-Печерського, у Ближніх печерах. Мучеників Іони, Варахисія та ін. із нею. Мученика Бояна, князя Болгарського. Вшанування померлих.

11 квітня – 6-й тиждень Великого посту. Мучеників Марка, єпископа Арефусія, Кирила диякона та інших багатьох. Преподобного Іоанна, пустельника. Святителя Євстафія, сповідника, єпископа Віфінійського.

12 квітня – Преподобного Іоанна Ліствичника. Пророка Йоада. Апостолів Сосфена, Аполлоса, Кіфі, Кесаря ​​та Епафродіта. Святої Євули, матері великомученика Пантелеймона. Преподобного Іоанна, безмовника. Преподобного Зосима, єпископа Сиракузького. Святителя Софронія, єпископа Іркутського.

13 квітня – Священномученика Іпатія, єпископа Гангрського. Преподобного Іпатія, цілителя Києво-Печерського, у Далеких печерах. Преподобного Аполлонія Єгипетського. Священномучеників Авди, єпископа Перського, і Веніямина диякона. Преподобного Іпатія, ігумена у Руфіянах. Святителя Іони, митрополита Київського та всієї Русі, чудотворця.

14 квітня – Преподобної Марії Єгипетської. Преподобного Геронтія, канонарха Києво-Печерського, у Далеких печерах. Преподобного Макарія, ігумена пелікітської обителі. Мучеників Геронтія та Василида. Праведного Ахаз.

15 квітня – Преподобного Тита, чудотворця. Мучеників Амфіана та Едесія. Мученика Полікарпа.

16 квітня – Лазарева субота. Воскресіння праведного Лазаря. Преподобного Микити, сповідника, ігумена обителі Мідикійської. Мучениці Феодосії, діви. Преподобного Іліріка. Мучеників Елпідіфора, Дія, Віфонія та Галіка. Ікони Божої Матері "Нев'янучий цвіт".

17 квітня – 6-а неділя Великого посту, вербна. Вхід Господній до Єрусалиму. Похвала Пресвятої Богородиці. Преподобного Йосипа піснописця. Преподобного Георгія, у Малеї. Преподобного Йосипа Багатоболісного, Києво-Печерського, у Далеких печерах. Преподобного Зосими. Мучениць Фервуфи, діви, сестри та рабині її. Ікони Божої Матері, що називається "Герондиса".

18 квітня – Страсний тиждень Великого посту. Великий понеділок. Мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, та інших з ними. Преподобного Пуплія Єгипетського. Преподобних Феони, Симеона та Форвіна. Преподобного Марка Афінського. Преподобного Платона, сповідника, Студійського. Преподобної Феодори Солунської.

19 квітня – Великий вівторок. Святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського. Святителя Мефодія, архієпископа Моравського. Преподобної Платоніди Сірської. Мучеників 120 перських. Мучеників Єремія та Архілія, ієрея.

20 квітня – Велика середа. Преподобного Георгія, сповідника, митрополита Мітіленського. Благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). Мученик Каліопія. Мученика Руфіна, диякона, мучениці Акіліни та з ними 200 воїнів. Преподобного Серапіона, ченця.

21 квітня – Великий Чистий четвер. Згадка Таємної вечері. Апостолів Іродіона, Агава, Асинкріта, Руфа, Флегонта, Єрма та інших із ними. Преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського, у Далеких печерах. Мученика Павсіліпа. Святителя Келестина, Папи Римського. Святителя Ніфонта, єпископа Новгородського.

22 квітня – Велика Страсна п'ятниця. Пам'ять святих рятівних пристрастей Господа нашого Ісуса Христа. Мученика Євпсихія. Мучеників Дісана, єпископа, Маріава, пресвітера, Авдієса та ін. 270-х. Преподобномученика Вадима, архімандрита.

23 квітня – Велика субота. Мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зінона, Олександра, Феодора та інших 33. Мучеників Якова пресвітера, Азадана та Авдикія, дияконів Перських. Преподобномучеників священної обителі Пантократора, що у Дау пенделі (Аттіка) постраждали. Священномученика Григорія V, патріарха Константинопольського. Літургія передосвячених Дарів.

24 квітня – Великдень – Світле Христове Воскресіння. Закінчення Великого посту. Священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського. Мучеників Прокеса та Мартініана. Преподобного Фармуфія. Преподобного Іоанна, учня преподобного Григорія Декаполіта. Святителя Каллініка Черницького.

25 квітня – Світлий тиждень. Преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського. Священномученика Зінона, єпископа Веронійського. Преподобного Ісаака Сиріна, в Сполето Італійському. Преподобномучеників Міни, Давида та Іоанна. Преподобної Анфуси, діви. Преподобної Афанасії, ігумені. Муромської та Білиницької ікон Божої Матері.

26 квітня – Священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського. Мученика Крискента зі Світ Лікійських. Мучениці Фомаїди єгипетської.

27 квітня – Святителя Мартіна, сповідника, Папи Римського. Мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія Литовських. Мученика Ардаліона. Мучеників 1000 перських і Азата, євнуха. Віленської ікони Божої Матері.

28 квітня – Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері. Апостолів від 70-х Аристарха, Пуда та Трохима. Мучениць Василіси та Анастасії. Мучеників Месукевійських Сухія та воїнів його: Андрія, Анастасія, Талала, Феодорита, Івхіріона, Йордана, Кондрата, Лукіана, Мімненоса, Нерангіоса, Полієвкта, Якова, Фокі, Доментіана, Віктора, Зосими. Мученика Сави Готського. Благовірного великого князя Мстислава Володимировича.

29 квітня – Мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Мученика Леоніда та мучениць Харієси, Нікі, Галини, Каліси, Нунехії, Василіси, Феодори, Ірини та інших. Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері.

30 квітня – Священномученика Симеона, єпископа Перського, і з ним мучеників Авделая та Ананії, пресвітерів, Худазата (Усфазана), євнуха, Фусики, Азата, мучениці Аскітреї та багатьох інших. Преподобного Акакія, єпископа Мелітинського. Мученика Адріана. Святителя Агапіта, Папи Римського.

Пости у квітні 2022 року

Багатоденний Великий піст , який розпочався 7 березня, триватиме до 23 квітня . У цей період слід утриматися від вживання яєць, м'ясних та молочних продуктів.

Суцільна седмиця у квітні-2022

З 25 квітня до 1 травня буде Світла седмиця у 2022 році. У ці дні дозволено їсти м'ясо та м'ясні продукти, а також яйця та молочні продукти.

Дні особливого вшанування покійних у квітні 2022 року:

2 квітня – субота четвертого тижня Великого посту.

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