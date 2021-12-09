День святого Миколая-2021: дата, історія і традиції свята

День святого Миколая: історія і традиції свята / Фото: Колаж: Сьогодні

У черзі зимових церковних свят незабаром настане День Святого Миколая , на якого з нетерпінням чекають не тільки діти, але також їхні тата, мами, бабусі та дідусі. Адже це чарівне свято приносить чудеса і подарунки.

Що це за день, коли відзначається, яка в нього історія та традиції, на які прикмети варто звернути увагу, дізнайтесь у нашій статті.

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Коли День святого Миколая у 2021 році

День святого Миколая продовжує низку передноворічних грудневих церковних свят після Дня святої Катерини, Дня Андрія Первозванного, Дня великомучениці Варвари.

Щорічно День святого Миколая святкується 19 грудня .

Незважаючи на всю любов до цього святого, день його шанування не є офіційним святом. Але у 2021 році він буде вихідним , тому що вдало випадає на неділю.

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День святого Миколая: історія свята

Це казкове свят має свою легенду, згідно з якою святитель Миколай, який жив у Лікірії на рубежі III та IV століть , присвятив своє життя християнству і здійснив багато чеснот та чудес.

Він врятував від смерті трьох обвинувачених воєначальників, позбавив рідне місто Мири від тяжкого голоду, неодноразово визволяв бідних на суші та на морі, за що моряки та рибалки вважали святого Миколая своїм заступником .

Відома легенда, згідно з якою він допоміг батькові, що розорився, видати своїх дочок заміж . Вночі Миколай підкинув через вікно в кімнату дівчат золото. Отже, він дав їм придане і поєднав закохані серця.

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Також у народі почали говорити, що святий Миколай приносив до будинків бідних людей теплі речі, іграшки та їжу. А також опікувався викраденими та осиротілими дітьми. І робив він це завжди потай вночі, щоб його ніхто не впізнав .

Традиції та прикмети у День святого Миколая

З того часу до наших днів зберігся добрий звичай дарувати дітям подарунки . За традицією, слухняні діти знаходять під подушкою солодощі, а шкідливі – вугілля.

. За традицією, слухняні діти знаходять під подушкою солодощі, а шкідливі – вугілля. Здавна люди вважали, що у день святого Миколая не можна нічого робити для себе , а лише для нужденних.

, а лише для нужденних. День Миколая Угодника любили та чекали не лише діти, а й дорослі. Вони вскладчину накривали стіл, на якому були пісні страви, варили пиво, ставили всім світом у церкві свічку і правили молебень про посланні всіх благ , щоб наступного року був багатий урожай.

, щоб наступного року був багатий урожай. День святого Миколая був останнім днем у році, що минає, коли слід було роздати всі борги , щоб наступного року не бідувати.

, щоб наступного року не бідувати. Також у це свято чоловіки намагалися встати раніше і обійти все подвір'я та господарство, щоб безбідно жити весь наступний рік .

. З цього дня розпочинався період сватання а після Різдва вже можна було грати весілля. Тож дівчата чекали на сватів і готували вбрання до весілля.

а після Різдва вже можна було грати весілля. Тож дівчата чекали на сватів і готували вбрання до весілля. А по погоді на День Святого Миколая судили про те, якою буде зима . Холодний день – отже, і зима буде холодною. Якщо на Миколая Зимового тепло – зима буде м'якою без сильних морозів. А якщо до свята пішов сніг, то зима буде морозною та суворою.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у грудні 2021 року в Україні.