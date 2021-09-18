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Михайлове чудо-2021: тематичні картинки і вітальні листівки зі святом

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
18 вересня, 15:44
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Не забудьте привітати всіх зі святом, і нехай у день Михайлова дива відбуваються найдобріші, найсвітліші, найрадісніші події і чудеса.
Михайлове чудо-2021: картинки і листівки зі святом
Михайлове чудо-2021: картинки і листівки зі святом / Фото: Колаж: Сьогодні

19 вересня, в неділю, віруючі шанують пам'ять святого архангела Михаїла і відзначають свято Михайлове чудо, яке присвячене дивовижному порятунку Божого храму в місті Хонех.

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Ми зібрали найкрасивіші, оригінальні і добрі привітання зі святом Михайлова дива у віршах і прозі, а також барвисті листівки і картинки. Привітайте всіх дорогих і близьких вам людей зі святом 19 вересня.

Привітання з Михайловим чудом у віршах

***

На Михайлов день работать –
Это, люди, верный грех,
Собирайте всех соседей
Для веселья и утех,
Приносите угощенье,
Будем пировать сейчас,
А придет пора, Михайло
Возле рая встретит нас!

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Михайлове чудо: картинки зі святом
Михайлове чудо: картинки зі святом / Фото: Pinterest

***

Мы славим Михаила – архангела святого
Сегодня в день осенний и прекрасный.
Мы о благословении молим тебя снова,
Чтоб небосвод души был радостным и ясным.

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И к лику Михаила мы все с благоговеньем
Так воодушевленно припадаем.
Проси архангел Бога, о наших душ спасении.
Мы на тебя, воитель, уповаем.

З днем Михайлове чудо: листівки
З днем Михайлове чудо: листівки / Фото: Pinterest

***

Пусть День святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай здоровье всем хранит
Святой архангел Михаил!

Привітання в день Михайлова дива 19 вересня
Привітання в день Михайлова дива 19 вересня / Фото: Pinterest

***

Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нём,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!

Вітальні листівки з Михайловим чудом
Вітальні листівки з Михайловим чудом / Фото: Pinterest

Найкращі привітання у день Михайлова чуда в прозі

***

Нехай святий архангел Михаїл вбереже тебе від зла і печалей і завжди посилає промені тепла, добра і любові! Нехай цей чудовий день буде казково вдалим для тебе! Бажаю, щоб у твоїй душі панували гармонія, спокій і щастя!

Зі святом Михайлова дива: яскраві картинки та побажання
Зі святом Михайлова дива: яскраві картинки та побажання / Фото: Pinterest

***

Нехай архангел Михаїл зберігає від нещастя, горя, хвороб і пристріту. Нехай радість, віра, спокій і тепле світло зігріють ваші душі і сім'ї. Нехай серця завжди будуть сповнені любов'ю до людей. Бажаю жити без ненависті, образ і гніву. Бажаю вірити в Бога і добро. Зі святом!

Михайлове чудо: красиві привітання
Михайлове чудо: красиві привітання / Фото: Pinterest

***

Нехай архангел Михаїл подарує вам многоліття, любов, здоров'я, праведну працю, справжню віру. Намагайтеся завжди благоволити в своїх словах, діяннях і помислах. Нехай біда вас не знає, горе обходить стороною і в усьому супроводжує удача!

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у вересні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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