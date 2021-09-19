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19 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
19 вересня, 07:25
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Михайлове чудо, День працівника лісу, День народження смайлика – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 вересня.
19 вересня: яке сьогодні свято
19 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 19 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 19 вересня

  • День працівника лісу – своє професійне свято в третю неділю вересня відзначають люди, які своєю працею зберігають лісові багатства Землі.
  • Всесвітній день батька – щорічне свято на честь батьків відзначається в багатьох країнах світу.
  • День народження смайлика – в 1982 році професор Університету Карнегі-Меллона Скотт Фалман вперше запропонував використовувати електронні символи в листі для відображення настрою та міміки співрозмовника.
  • Міжнародний піратський день або Міжнародний день пірата – неофіційний жартівливий свято, яке відзначається з 1995 року.

Іменинники 19 вересня

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День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Архип, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Текля.

Яке сьогодні церковне свято

19 вересня в православній церкві згадується чудо архістратига Михаїла в Хонах (Колос). Шанується пам'ять мучеників Євдоксія, Зинона і Макарія, преподобного Архипа, мучеників Киріака, Фавста, пресвітера, Авива, диякона, і з ними 11 мучеників, преподобного Давида, священномученика Кирила, єпископа Гортинського, мучеників Ромила і з ним багатьох інших. Святкування Києво-Братської й Арапетської ікон Божої Матері.

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Народне свято

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У народі 19 вересня святкувався Михайлов день. Люди шанували архістратига Михаїла як переможця злих духів, яких вважали джерелом хвороб, і молилися про зцілення від недуг. У цей день обов'язково проводили мирські братчини, на яких зустрічалися за загальним столом з родичами, знайомими, сусідами, щоб помиритися.

Прикмети на 19 вересня:

  • на Михайла у жодному разі не можна лаятися і сваритися;
  • на Михайлов день влаштовували бенкети, братчини і примирення;
  • в Михайлов день у жодному разі не можна працювати;
  • з Михайлового дня починаються перші заморозки;
  • якщо помити голову в Михайлов день – змиється весь розум.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 вересня

  • 1648 – француз Блез Паскаль довів існування атмосферного тиску.
  • 1841 – побудована перша міжнародна залізниця сполученням Страсбург – Базель.
  • 1928 – в Нью-Йорку пройшла прем'єра першого мультфільму з Мікки-Маусом.
  • 1991 – в Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії.

Хто народився 19 вересня

  • 86 – Тит Елій Цезар Антонін, давньоримський імператор.
  • 1920 – Карен Хачатурян, радянський композитор.
  • 1934 – Брайан Епштейн, менеджер групи The Beatles.
  • 1942 – Євген Станкович, український композитор, глава Національної спілки композиторів України.
  • 1946 – Джон Коглан, британський музикант, ударник групи Status Quo.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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