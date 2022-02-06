Іменини Оксани та Ксенії: яскраві привітання, листівки, картинки та вірші

Іменини Оксани та Ксенії: найкращі привітання, картинки та листівки / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

6 лютого відзначається православне свято – день блаженної Ксенії Петербурзької. Отже, всі Оксани, Ксюші, Ксенії готові приймати вітання з іменинами.

Якщо у вас є рідні та знайомі з такими іменами, обов'язково привітайте їх з іменинами. А ми зібрали душевні, прикольні, милі та добрі привітання з іменинами у листівках, картинках, прозі та віршах.

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Оксана та Ксенія у перекладі з грецької означає "мандрівниця". Дівчата з таким ім'ям зазвичай відповідальні, незалежні, з великим почуттям обов'язку і водночас чуйні.

Красиві вітання Ксенії та Оксані з іменинами у віршах

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Ксения чудесная,

Сама прелестная!

Поздравления принимай,

Быть счастливой обещай!



А еще здоровой, доброй,

По утрам, конечно, бодрой.

В окружении любви

Чтоб сбылись твои мечты!

Іменини Оксани та Ксенії: вітальні картинки / Фото: pinterest

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Желаю я тебе любви

И счастья, милая Оксана!

Пускай желания твои

Осуществляться не устанут.



Терпение, радость и успех

Пускай тебя сопровождают,

Желаю жизненных утех –

Пусть радуют и вдохновляют.



Чтоб в гору шли твои дела,

Чтоб все хорошее случалось,

Успешной чтоб в любви была

И своей жизнью наслаждалась!

З іменинами Оксани та Ксенії: вітання та листівки / Фото: pinterest

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Поздравленья для Оксаны

Соберу в один букет,

Чтобы цвел, не увядая,

Для тебя он много лет.



Чтоб вершины покоряла

И мечту свою нашла,

С каждым годом расцветала

И счастливою была.

Іменини Оксани та Ксенії: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Ксюшеньку мы поздравляем.

Знай, тебя мы обожаем!

Ты приветлива всегда,

Дружелюбна и мягка.



Мы желаем: не меняйся

И такой же оставайся.

Будь красивой, будь счастливой

И, конечно же, любимой.

Іменини Оксани та Ксенії: ефектні картинки / Фото: pinterest

Красиві вітання з днем ангела Ксенії та Оксані у прозі

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Ксенія, сьогодні твій день, з яким я тебе щиро вітаю. Ти дуже чуйна, добра, щира. Ти душа не тільки сім'ї, а й усіх компаній, де буваєш. І я хочу побажати тобі яскравих та незабутніх днів, які подарують багато приємних вражень та емоцій. Не втрачай своєї душевної краси, адже саме вона робить тебе такою особливою.

З іменинами Оксани та Ксенії: вітальні листівки / Фото: pinterest

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Вітаю Оксану із днем ангела. Бажаю завжди залишатися впевненою у собі, мудрою, розважливою, жіночною, милою, цілеспрямованою та успішною в усіх справах. Нехай твій багатий внутрішній світ відкриває перед тобою нові горизонти захоплень та перемог!

Раніше ми розповідали, що в жодному разі не можна робити в день блаженної Ксенії Петербурзької.