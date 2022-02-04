День блаженної Ксенії Петербурзької: що в жодному разі не можна робити

Не потрібно цього дня шити, в'язати та розповідати свої сни – як добрі, так і кошмари.

День блаженної Ксенії Петербурзької: що не можна робити / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

6 лютого православна церква вшановує пам'ять святої Ксенії Петербурзької. З цим днем пов'язано багато незвичайних традицій та суворих заборон , які не варто порушувати, щоб не накликати неприємностей на себе та свою сім'ю.

Блаженна Ксенія Петербурзька жилаув XIX-XX століттях, і ще за життя її стали називати чудотворицею. Заради служіння Богу, спасіння та любові до ближніх Ксенія взяла на себе подвиг юродства. За свої труди, лагідність і молитви блаженна отримала від Господа дар передбачення, цілительства та чудотворення.

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День блаженної Ксенії Петербурзької: що категорично не можна робити

Незважаючи на те, що свято присвячене жінці, цього дня не варто займатися домашніми справами та брудною роботою .

. Особлива заборона поширювалася на людей похилого віку і стосувалася рукоділля – шиття та в'язання .

. Категорично не можна цього дня зав'язувати вузли , щоб не нав'язати на себе лихо.

, щоб не нав'язати на себе лихо. Важливо на день Ксенії не перестилати ліжко , інакше велика ймовірність захворіти.

, інакше велика ймовірність захворіти. Також не рекомендується стригти волосся та нігті – це може спричинити судоми.

– це може спричинити судоми. Не можна на день Ксенії розповідати свої сни – поганий сон збудеться, а добрий – навпаки, не справдиться.

– поганий сон збудеться, а добрий – навпаки, не справдиться. Головна заборона дня – не можна скупитися і відмовляти у допомозі , особливо якщо вас про неї просять.

, особливо якщо вас про неї просять. Також не можна насміхатися і поводитися гордо по відношенню до інших людей.

і поводитися гордо по відношенню до інших людей. Категорично заборонено сваритися, скандалити , з'ясовувати стосунки.

, з'ясовувати стосунки. Не потрібно заздрити та бажати комусь зла – воно повернеться до вас.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.