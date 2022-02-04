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День блаженної Ксенії Петербурзької: що в жодному разі не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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4 лютого, 14:05
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Не потрібно цього дня шити, в'язати та розповідати свої сни – як добрі, так і кошмари.
День блаженної Ксенії Петербурзької: що не можна робити
День блаженної Ксенії Петербурзької: що не можна робити / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

6 лютого православна церква вшановує пам'ять святої Ксенії Петербурзької. З цим днем пов'язано багато незвичайних традицій та суворих заборон , які не варто порушувати, щоб не накликати неприємностей на себе та свою сім'ю.

Блаженна Ксенія Петербурзька жилаув XIX-XX століттях, і ще за життя її стали називати чудотворицею. Заради служіння Богу, спасіння та любові до ближніх Ксенія взяла на себе подвиг юродства. За свої труди, лагідність і молитви блаженна отримала від Господа дар передбачення, цілительства та чудотворення.

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День блаженної Ксенії Петербурзької: що категорично не можна робити

  • Незважаючи на те, що свято присвячене жінці, цього дня не варто займатися домашніми справами та брудною роботою .
  • Особлива заборона поширювалася на людей похилого віку і стосувалася рукоділля – шиття та в'язання .
  • Категорично не можна цього дня зав'язувати вузли , щоб не нав'язати на себе лихо.
  • Важливо на день Ксенії не перестилати ліжко , інакше велика ймовірність захворіти.
  • Також не рекомендується стригти волосся та нігті – це може спричинити судоми.
  • Не можна на день Ксенії розповідати свої сни – поганий сон збудеться, а добрий – навпаки, не справдиться.
  • Головна заборона дня – не можна скупитися і відмовляти у допомозі , особливо якщо вас про неї просять.
  • Також не можна насміхатися і поводитися гордо по відношенню до інших людей.
  • Категорично заборонено сваритися, скандалити , з'ясовувати стосунки.
  • Не потрібно заздрити та бажати комусь зла – воно повернеться до вас.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
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