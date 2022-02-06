У свято святої Ксенії Петербурзької не забудьте привітати іменинниць із днем ангела

День блаженної Ксенії Петербурзької: вітання з днем ангела Оксани та Ксенії / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Оксана та Ксенія кілька разів на рік святкують свій день ангела, і сьогодні, 6 лютого, саме настав один із таких днів – на честь блаженної Ксенії Петербурзької.

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А ще Ксюші, Оксани та Ксенії іменинниці 31 січня, 6 лютого, 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня.

Обов'язково надішліть найкращі побажання з днем ангела своїм рідним та знайомим із цим чудовим ім'ям. А ми підготували гарні та милі вітання з днем ангела для Ксенії та Оксани у листівках, картинках, прозі і віршах.

Оксана чи Ксенія у перекладі з грецької означає "мандрівниця". У жінок, названих цим ім'ям, проявляються такі риси характеру як відповідальність, незалежність, почуття обов'язку, чуйність.

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Ефектні привітання Ксенії та Оксані з днем ангела у віршах

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Моя Ксюша дорогая,

Я в день ангела тебя

Поздравляю и желаю

Только света и тепла.



Чтоб шептал тебе на ушко

Твой прекрасный ангелок

Все ответы на вопросы,

И чтоб не был слишком строг.



Будь счастливой, доброй, милой

И здоровою всегда.

Не оставит ангел точно,

Ксения, в беде тебя.

Привітання з днем ангела Оксани та Ксенії: яскраві картинки / Фото: pinterest

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Будь, Ксюша, как цветок, красива,

Бодра, здорова, хороша!

Желаю море позитива,

Чтоб пела радостно душа!

Пускай же Ксения Святая

Тебе добро лишь принесет,

Живи счастливо, бед не зная,

Успех кругом тебя пусть ждет!

З днем ангела Оксани та Ксенії: вітальні листівки / Фото: pinterest

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Пусть Ксения Святая бережет

Тебя от всех печалей и ненастий!

Душа пускай от радости поет,

А в сердце пусть царит большое счастье!



Желаю, чтобы жизнь твоя была

Полна добра, удачи и любви,

Чтоб ты светилась счастьем и цвела,

В гармонии и радости живи!

З днем ангела Оксани та Ксенії: вітання та листівки / Фото: pinterest

Яскраві привітання з днем ангела Оксані та Ксенії своїми словами

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Вітаю з днем янгола! Бажаю всіх благ, удачі, щастя, здоров'я та істинної віри. Нехай у вашому житті відбуваються лише позитивні зміни, будуть яскраві емоції та радісні події. Будьте в гармонії зі світом та собою!

День блаженної Ксенії Петербурзької: картинки та привітання з днем ангела Оксани та Ксенії / Фото: pinterest

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Оксано, вітаю від щирого серця з днем ангела! Бажаю радості у повному її прояві, щастя до кінчиків пальців, світлих почуттів та позитивних емоцій. Нехай щодня надихає і робить життя цікавішим та щасливішим!

З днем ангела Оксани та Ксенії: вітальні картинки / Фото: pinterest

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Ксюша, із днем ангела! Нехай життя завжди буде наповнене змістом, тіло – здоров'ям, розум – ідеями, серце – любов'ю, душа – радістю, а очі – щастям.

Раніше ми розповідали, що в жодному разі не можна робити в день блаженної Ксенії Петербурзької.