Сьогодні 05:35 на
Фігурне катання
Жінки, командні змагання
Довільна програма
Сьогодні 09:45 на
Скіатлон
Жінки, 7,5 км + 7,5 км
Фінал
Сьогодні 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 3000 м
Фінал
Сьогодні 11:00 на
Біатлон
Змішана естафета 4х6 км
Фінал
Сьогодні 13:35 на
Стрибки з трампліну
Жінки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Сьогодні 14:40 на
Фрістайл
Чоловіки, могул
Третій финал
Сьогодні 15:26 на
Шорт-трек
Змішана командна естафета
Фінал А
Завтра 04:24 на
Сноуборд
Жінки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спуск
Чоловіки, швидкісний спуск
Фінал
Завтра 09:00 на
Скіатлон
Чоловіки, 15 км + 15 км
Фінал
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 м
Фінал
Завтра 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Завтра 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
Завтра 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
7 лютого 06:54 на
Сноуборд
Чоловіки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
7 лютого 07:45 на
Гігантський слалом
Жінки
2-й заїзд
7 лютого 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 1500 м
Фінал
7 лютого 11:00 на
Біатлон
Жінки, індивідуальна
гонка 15 км, фінал
7 лютого 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
7 лютого 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
7 лютого 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди
Поиск на segodnya.ua

Шкідники рослин

Авто взимку

Листівки-мотиватори

Дешеві авіаквитки

Вологість в оселі

Ананас вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

День блаженної Ксенії Петербурзької: цікаві прикмети свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
5 лютого, 10:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо цього дня погода сонячна й тиха, такою ж буде і весна, а середина літа принесе спеку та посуху.
Народні прикмети та ритуали в день блаженної Ксенії Петербурзької
Народні прикмети та ритуали в день блаженної Ксенії Петербурзької / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

6 лютого православна церква шанує пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької , чудотвориці.

Вона жила ув XIX-XX століттях, рано овдовіла і зважилася на тяжкий християнський подвиг юродства заради спасіння душі чоловіка. Ксенія зреклася світу і себе, роздала бідним все майно, вела праведний і богоугодний спосіб життя, невпинно молилася і допомагала страждущим. За свою працю, лагідність і молитви блаженна Ксенія отримала від Господа дар передбачення, цілительства та чудотворення.

Реклама

Читайте також:

У народі також шанували святу, відзначаючи день Ксенії. А ще він називався Ксенія-напівзимниця та весновказівниця . Така назва була, тому що зазвичай на цей час уже витрачалася половина запасів.

Також люди уважно спостерігали за природою , намагаючись по погоді та поведінці тварин передбачити, яким буде завершення зими та прийдешня весна, а також літній урожай.

Реклама

День блаженної Ксенії Петербурзької: прикмети

  • Ксенія-напівзимниця ділить зиму навпіл, та не порівну .
  • Погода у день Ксенії показувала, якою буде весна .
  • Якщо видався сонячний день – буде і хороша весна.
  • Горобці неспокійні і намагаються знайти укриття – будуть морози чи хуртовини.
  • Багато зірок на небі – до тепла та снігопаду, а якщо мало – до негоди.
  • Стоїть безвітряна погода – друга половина липня буде теплою та сухою, також без вітрів та дощів.
  • Щоб дізнатися, яким буде врожай, на ніч клали на стіл трохи жита, а вранці дивилися: якщо здавалося, що зерна додалося – це був добрий знак.
  • Якщо зерно подешевшало – до хорошого врожаю.
  • Також 6 лютого ворожили про майбутні ціни на зерно. Пекли хліб, а потім зважували його ввечері і наступного ранку. Якщо вранці хліб був важчим , то зерно подорожчає. Якщо вага залишалася незмінною, то вважалося, що ціна не зміниться. Якщо зменшилася, значить хліб теж буде дешевим.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Doodle Сьогодні
5 лютого. Адольф Віндаус. Рівно 94 роки тому німецький учений Адольф Отто Рейнгольд Віндаус першим у світі синтезував вітамін D і за підсумками 1928 був удостоєний Нобелівської премії…
Історія дня - за хвилину
Місячний календар на тиждень
31 січня — 6 лютого
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у лютому
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти