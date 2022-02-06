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СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

День блаженної Ксенії Петербурзької-2022: тематичні картинки та вітальні листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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6 лютого, 05:10
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Вітаємо з Днем блаженної Ксенії Петербурзької: душевні листівки, картинки, вірші та побажання у прозі.
День блаженної Ксенії Петербурзької: картинки, листівки та привітання
День блаженної Ксенії Петербурзької: картинки, листівки та привітання / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 6 лютого, православні відзначають значуще свято – день блаженної Ксенії Петербурзької. Свята жила наприкінці XVIII століття і за свою працю, лагідність і молитви отримала від Господа дар передбачення та цілительства.

Ще за життя Ксенію почали називати "чудотвориця", а також "та, хто втішає всіх, хто її просить".

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У цей святий день привітайте не лише іменинниць, а також своїх рідних та близьких, побажайте їм мудрості, гармонії та заступництва святої Ксенії у всіх добрих справах.

А ми зробили добірку щирих, ніжних і душевних картинок та привітань із днем блаженної Ксенії Петербурзької .

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День блаженної Ксенії Петербурзької: милі вірші та привітання

***

В один из морозных дней февраля,
В холодную зимнюю стужу
В народе заметили деву одну,
Скорбящую горько по мужу.

Утрата была и больна, и горька –
Сыграла судьба злую шутку.
Имущество бедным она раздала
Оставив лишь кофту да юбку.

Пройдя сквозь гонения, слезы и боль,
Шагая босой по дороге,
Не каждая сможет остаться собой,
Побыв на могильном пороге.

Печальные очи и руки пусты,
Душа, хоть жива – тосковала.
Она подаяний из рук она не брала,
А если брала – отдавала.

Блаженная Ксения – символ добра,
И кротости этого мира.
И ей не важна никакая цена –
Хоть цента, хоть целого пира.

Духовная ценность – ее идеал.
И стоя одна в чистом поле,
В молитве она это все поняла,
Блаженною став Божьей волей!

День блаженної Ксенії Петербурзької: вітальні картинки / Фото: pinterest
День блаженної Ксенії Петербурзької: вітальні картинки / Фото: pinterest

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***

Пускай же Ксения Святая
Тебе добро лишь принесет,
Живи счастливо, бед не зная,
Успех кругом тебя пусть ждет!

День блаженної Ксенії Петербурзької: картинки та привітання / Фото: pinterest
День блаженної Ксенії Петербурзької: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Пусть дарит Ксения святая
Благополучие, уют,
Мечта пусть сбудется любая,
Во всем пускай успехи ждут!

Желаю благ земных, здоровья,
И жизнь пусть будет хороша,
Теплом, надеждой и любовью
Пусть наполняется душа!

З днем блаженної Ксенії Петербурзької: вітання та листівки / Фото: pinterest
З днем блаженної Ксенії Петербурзької: вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Вам в день Ксении блаженной
От души хочу желать,
Чтобы меньше на работе
Приходилось уставать,
Чтобы горе и печали
Обошли вас стороной,
И чтоб люди вас встречали
Только доброю молвой.

З днем святої Ксенії: вітальні листівки / Фото: pinterest
З днем святої Ксенії: вітальні листівки / Фото: pinterest

З днем блаженної Ксенії Петербурзької: щирі вітання у прозі

***

Вітаємо з днем блаженної Ксенії Петербурзької! Нехай добра свята завжди допомагає вам у важкі хвилини, дарує здоров'я та любов, веде на шлях істинний, сприяє досягненню поставлених цілей.

Поздоровлення з днем блаженної Ксенії Петербурзької: яскраві картинки / Фото: pinterest
Поздоровлення з днем блаженної Ксенії Петербурзької: яскраві картинки / Фото: pinterest

***

Вітаю з Днем блаженної Ксенії Петербурзької! Бажаю завжди любити, сподіватися, вірити і не залишати своє серце у тіні смутку та розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість та світлу усмішку!

День блаженної Ксенії Петербурзької: вітання та картинки / Фото: pinterest
День блаженної Ксенії Петербурзької: вітання та картинки / Фото: pinterest

***

У День святої Ксенії бажаю, щоб вона не залишала вас у скрутні часи, висвітлювала шлях, дарувала віру та надію на краще.

***

Вітаю з Днем святої Ксенії Петербурзької! Від щирого серця бажаю щедрості душі, праведних діянь, небесної благодаті, істинних цінностей життя, щирих молитов і міцної віри.

Раніше ми розповідали, що в жодному разі не можна робити в день блаженної Ксенії Петербурзької.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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