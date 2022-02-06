День блаженної Ксенії Петербурзької-2022: тематичні картинки та вітальні листівки

Вітаємо з Днем блаженної Ксенії Петербурзької: душевні листівки, картинки, вірші та побажання у прозі.

День блаженної Ксенії Петербурзької: картинки, листівки та привітання / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 6 лютого, православні відзначають значуще свято – день блаженної Ксенії Петербурзької. Свята жила наприкінці XVIII століття і за свою працю, лагідність і молитви отримала від Господа дар передбачення та цілительства.

Ще за життя Ксенію почали називати "чудотвориця", а також "та, хто втішає всіх, хто її просить".

Реклама

У цей святий день привітайте не лише іменинниць, а також своїх рідних та близьких, побажайте їм мудрості, гармонії та заступництва святої Ксенії у всіх добрих справах.

А ми зробили добірку щирих, ніжних і душевних картинок та привітань із днем блаженної Ксенії Петербурзької .

Реклама

День блаженної Ксенії Петербурзької: милі вірші та привітання

***

В один из морозных дней февраля,

В холодную зимнюю стужу

В народе заметили деву одну,

Скорбящую горько по мужу.



Утрата была и больна, и горька –

Сыграла судьба злую шутку.

Имущество бедным она раздала

Оставив лишь кофту да юбку.



Пройдя сквозь гонения, слезы и боль,

Шагая босой по дороге,

Не каждая сможет остаться собой,

Побыв на могильном пороге.



Печальные очи и руки пусты,

Душа, хоть жива – тосковала.

Она подаяний из рук она не брала,

А если брала – отдавала.



Блаженная Ксения – символ добра,

И кротости этого мира.

И ей не важна никакая цена –

Хоть цента, хоть целого пира.



Духовная ценность – ее идеал.

И стоя одна в чистом поле,

В молитве она это все поняла,

Блаженною став Божьей волей!

День блаженної Ксенії Петербурзької: вітальні картинки / Фото: pinterest

Реклама

***

Пускай же Ксения Святая

Тебе добро лишь принесет,

Живи счастливо, бед не зная,

Успех кругом тебя пусть ждет!

День блаженної Ксенії Петербурзької: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Пусть дарит Ксения святая

Благополучие, уют,

Мечта пусть сбудется любая,

Во всем пускай успехи ждут!



Желаю благ земных, здоровья,

И жизнь пусть будет хороша,

Теплом, надеждой и любовью

Пусть наполняется душа!

З днем блаженної Ксенії Петербурзької: вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Вам в день Ксении блаженной

От души хочу желать,

Чтобы меньше на работе

Приходилось уставать,

Чтобы горе и печали

Обошли вас стороной,

И чтоб люди вас встречали

Только доброю молвой.

З днем святої Ксенії: вітальні листівки / Фото: pinterest

З днем блаженної Ксенії Петербурзької: щирі вітання у прозі

***

Вітаємо з днем блаженної Ксенії Петербурзької! Нехай добра свята завжди допомагає вам у важкі хвилини, дарує здоров'я та любов, веде на шлях істинний, сприяє досягненню поставлених цілей.

Поздоровлення з днем блаженної Ксенії Петербурзької: яскраві картинки / Фото: pinterest

***

Вітаю з Днем блаженної Ксенії Петербурзької! Бажаю завжди любити, сподіватися, вірити і не залишати своє серце у тіні смутку та розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість та світлу усмішку!

День блаженної Ксенії Петербурзької: вітання та картинки / Фото: pinterest

***

У День святої Ксенії бажаю, щоб вона не залишала вас у скрутні часи, висвітлювала шлях, дарувала віру та надію на краще.

***

Вітаю з Днем святої Ксенії Петербурзької! Від щирого серця бажаю щедрості душі, праведних діянь, небесної благодаті, істинних цінностей життя, щирих молитов і міцної віри.

Раніше ми розповідали, що в жодному разі не можна робити в день блаженної Ксенії Петербурзької.