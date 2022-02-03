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День блаженної Ксенії Петербурзької-2022: дата, історія та значення свята

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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3 лютого, 13:16
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Блаженну Ксенію в молитвах просять про зцілення, здоров'я, щасливе заміжжя, благополуччя і мир.
День блаженної Ксенії Петербурзької: про що моляться святій
День блаженної Ксенії Петербурзької: про що моляться святій / Фото: Depositphotos, Колаж: Сьогодні

Щороку 6 лютого православна церква шанує пам'ять блаженної Ксенії Петербурзької . Чим відома свята, про що моляться Ксенії, дізнайтесь у нашій статті.

Житіє блаженної Ксенії Петербурзької

Справжнє ім'я святої – Ксенія Петрова . Вона народилася у дворянській сім'ї у Петербурзі приблизно наприкінці XVIII століття. Точніших даних про неї не збереглося.

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Ксенія одружилася із придворним співаком Андрієм Феодоровичем Петровим. Однак її чоловік раптово помер без християнського покаяння. Це стало великим потрясінням для юної вдови і спонукало її на тяжкий християнський подвиг юродства заради спасіння душі чоловіка, який вона несла 45 років до смерті.

Ксенія зреклася світу і самої себе , роздала бідним все майно, а сама вдягла костюм чоловіка і почала всіх запевняти, що Ксенія померла, а вона тепер – Андрій Феодорович. Коли одяг чоловіка зотлів, Ксенія стала носити червону кофту та зелену спідницю – так вона зображена на іконах.

Ікона блаженної Ксенії Петербурзької
Ікона блаженної Ксенії Петербурзької / Фото: wikipedia.org

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Блаженна відмовлялася від грошей та одягу або віддавала все жебракам , отримувала глузування, харчувалася милостинею добрих людей, а по ночах молилася в полі і таємно допомагала будувати церкву.

Незабаром проявилися чудові особливості юродивої : її слова мали глибокий і пророчий зміст. Ті люди, у кого вона приймала їжу чи милостиню, спостерігали удачу та процвітання у справах. А ті, з ким спілкувалася Ксенія, отримували одужання та просвітлення. Вважалося, що дотик блаженної здатний зцілити.

Ксенія померла на початку ХІХ століття . Похована на Смоленському цвинтарі у Петербурзі, де колись допомагала будувати церкву. У 1902 році над її могилою було зведено нову каплицю. А в 1988 році блаженна Ксенія зарахована до лику святих.

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Про що моляться святій Ксенії Петербурзькій

Блаженна Ксенія Петербурзька за свої труди, лагідність та молитви отримала від Господа дар передбачення, цілительства та чудотворення .

Святу Ксенію називають " та, що втішає всіх, хто її просить ". Їй моляться про зцілення, щасливе заміжжя, легкі пологи, здоров'я, благополуччя і мир.

Ікона Ксенії Петербурзької рятує від обману та лицемірства, дає сили, вчить смиренню, зміцнює у вірі, захищає від поганих думок та пристріту.

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у лютому 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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