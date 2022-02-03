Як зробити валентинку, що крутиться, власноруч: покрокова інструкція з фото

Як зробити валентинку, що крутиться, на День закоханих: лайфхаки з фото / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні
В День Святого Валентина, 14 лютого існує стара добра традиція – дарувати один одному валентинки . І, звичайно ж, найприємніше отримувати в подарунок святкову гарну листівку, зроблену своїми руками.
Пропонуємо вам власноруч виготовити чудову інтерактивну валентинку , яка здивує, повеселить і порадує будь-кого! Зробити її дуже просто, головне – дивіться фото та дотримуйтесь покрокової інструкції.
Як зробити валентинку, що крутиться: лайфхак
- Як зробити валентинку: крок 1.
Візьміть прямокутний лист щільного паперу або картону і складіть навпіл. Другий лист іншого кольору має бути трохи меншим за половинку першого.
- Як зробити валентинку: крок 2.
На кожному аркуші по центру циркулем намалюйте коло і виріжте .
- Як зробити валентинку: крок 3.
Візьміть два маленькі різнокольорові аркуші паперу .
- Як зробити валентинку: крок 4.
За допомогою шаблону на маленьких папірцях намалюйте сердечки , за розміром менші, ніж вирізані кола.
- Як зробити валентинку: крок 5.
Акуратно виріжте сердечки – вони мають бути однаковими.
- Як зробити валентинку: крок 6.
Змастіть одне сердечко клеєм, по центру покладіть нитку і накрийте зверху другим сердечком.
- Як зробити валентинку: крок 7.
За допомогою скотчу прикріпіть сердечко у центрі листівки.
- Як зробити валентинку: крок 8.
Зверху приклейте другий лист листівки, менший за розміром.
- Як зробити валентинку: крок 9.
Всередині листівки зробіть вітальний підпис .
- Як зробити валентинку: крок 10
Закрутіть сердечко і складіть листівку. Валентинка готова. Коли кохана людина відкриє її, сердечко закрутиться і заблимає різними кольорами.
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