Китайський Новий рік 2022: історія та цікаві традиції свята

Китайський Новий рік 2022: історія і традиції свята / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

У 2022 році Новий рік за східним гороскопом настає 1 лютого – разом із лютневим молодиком. Саме на другий молодик після дня зимового сонцестояння припадає цей день.

Це східне свято, присвячене зустрічі Нового року та початку нового життєвого циклу, останнім часом користується популярністю у європейців. Які особливості, історію та головні традиції має Китайський Новий рік, дізнайтеся в нашій статті.

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Китайський Новий рік-2022: історія свята

Цей Новий рік прийде під знаком Чорного Водяного Тигра, і триватиме він до 21 січня 2023 року

До наших днів дійшла цікава історія та легенда про Новий рік. Китайці називають це свято "Нянь", що у перекладі означає "рік". Нянь – це страшне і ненажерливе чудовисько , що жило в морі, і періодично, саме напередодні Нового року, виходило на землю, нападало на цілі селища і пожирало всіх, хто траплявся йому на шляху. Люди дуже боялися Няня, йому жертвували їжу, а самі в цей час ховалися, щоби страховисько нікого не з'їло.

Але нарешті знайшовся герой, який врятував усіх людей від страшного Няня. Ним виявився жебрак. Він розмалював червоною фарбою двері в будинок, одягнув на себе червоний одяг, взяв ліхтар і хлопавки з бамбука і влаштував такий неймовірний галас, що до смерті налякав чудовисько .

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Відтоді у китайців червоний колір став символізувати Новий рік, у людей збереглася традиція галасливо та весело зустрічати свято, а його обов'язковими атрибутами стали вогонь, ліхтарі та хлопавки.

Китайський Новий рік: традиції

На сході до цього дня дотримуються важливої новорічної традиції: за святковим столом мають зібратися разом усі члени сім'ї. А тому інша назва китайського Нового року – " зустріч після розлуки ".

Вважається, що на Китайський Новий рік, окрім живих, за столом також присутні духи померлих родичів, яких слід почитати. На столі обов'язково мають бути пельмені, страви з рису, риби, курки, бобів та інші частування.

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Починаючи з наступного дня люди ходять у гості з вітаннями, мандаринами, які символізують багатство, а також із червоними конвертами із грошима . Також у Китаї популярні гучні народні гуляння, вуличні ходи та маскаради.

Як у слов'ян Святки, так і на сході Новий рік – це одне з найдовших свят, яке триває цілих 15 днів .

Наприкінці Китайського Нового року у країні проводиться Фестиваль китайських ліхтарів . Це красиве і видовищне дійство, коли сотні ліхтариків, що горять, піднімаються в нічне небо і осяюють його своїм світлом.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у лютому 2022 року в Україні .