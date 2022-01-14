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Обрізання Господнє-2022: тематичні картинки та вітання з церковним святом

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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14 січня, 05:10
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Сьогодні православна церква відзначає велике свято Обрізання Господнє: надсилайте вітання рідним, близьким та друзям
Обрізання Господнє: картинки, листівки та привітання зі святом
Обрізання Господнє: картинки, листівки та привітання зі святом / Фото: Колаж: Сьогодні

14 січня, крім Старого Нового року та Васильєва дня, святкується ще одна значуща дата – православне свято – Обрізання Господнє. Цей день має велике значення для віруючих, оскільки не дає підстав сумніватися в тому, що Христос був справжньою людиною .

Святе Немовля, народжене Дівою Марією, на восьмий день після свого Народження зазнало ритуалу обрізання і отримало ім'я Ісус, що означає Спаситель .

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Віряни традиційно вітають одне одного з цим великим святом, бажають істинної віри, спасіння та Божого благословення. Ми підготували для вас красиві вітання і тематичні картинки у свято Обрізання Господнього , які ви можете адресувати рідним та близьким людям.

Ефектні вітання зі святом Обрізання Господнє у віршах

***

В день Обрезания Господня
Желаю мира и добра.
Душа открыта будет Богу,
Исполнена всегда тепла.

Чтоб в семьях был уют и радость,
Я благ земных желаю вам.
И в день святой, счастливый, чистый,
Откройте двери в сердца храм.

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Свято Обрізання Господнє: листівки та привітання / Фото: pinterest
Свято Обрізання Господнє: листівки та привітання / Фото: pinterest

***

Сегодня Обрезание Господне –
Четырнадцатого января,
Пускай царят уют и радость,
Откроется дорога в храм,
В этот святой, счастливый праздник
Я благ земных желаю вам!

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Обрізання Господнє: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest
Обрізання Господнє: душевні привітання та картинки / Фото: pinterest

***

Не только Старый Новый год сегодня,
Церковный праздник есть еще большой.
Он носит имя Обрезание Господне –
Так поспешим делиться добротой!
Чтобы родным и близким радость подарить,
И осознать какое счастье – жить!

Привітання з Обрізанням Господнім: тематичні картинки / Фото: pinterest
Привітання з Обрізанням Господнім: тематичні картинки / Фото: pinterest

***

В день Обрезания Господня
Желаю мира и удачи.
Сердца скорей откройте Богу,
Любви и мира – не иначе!

Добрі побажання у свято Обрізання Господнього: ікони та привітання / Фото: pinterest
Добрі побажання у свято Обрізання Господнього: ікони та привітання / Фото: pinterest

Обрізання Господнє: добрі вітання у прозі

***
У день Обрізання Господнього від щирого серця бажаю вам миру за вікном і щастя в домі, щирих молитов і Божої благодаті, здійснення найкращих бажань, благополуччя в сім'ї, взаємності у почуттях, відкритості та великодушності, радості та міцної віри.

Обрізання Господнього: вітання / Фото: pinterest
Обрізання Господнього: вітання / Фото: pinterest

***
Вітаю вас зі світлим святом – Обрізанням Господнім! Цього великого богоугодного дня бажаю згадати про прийняття Бога у всіх Його проявах. Нехай чистими будуть ваші помисли, нехай світлом наповняться душі, нехай буде любов у серці і блаженство збережеться у вашому житті!

Картинки та листівки у свято Обрізання Господнього 14 січня / Фото: pinterest
Картинки та листівки у свято Обрізання Господнього 14 січня / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у січні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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