Обрізання Господнє-2022: тематичні картинки та вітання з церковним святом

14 січня, крім Старого Нового року та Васильєва дня, святкується ще одна значуща дата – православне свято – Обрізання Господнє. Цей день має велике значення для віруючих, оскільки не дає підстав сумніватися в тому, що Христос був справжньою людиною .
Святе Немовля, народжене Дівою Марією, на восьмий день після свого Народження зазнало ритуалу обрізання і отримало ім'я Ісус, що означає Спаситель .
Віряни традиційно вітають одне одного з цим великим святом, бажають істинної віри, спасіння та Божого благословення. Ми підготували для вас красиві вітання і тематичні картинки у свято Обрізання Господнього , які ви можете адресувати рідним та близьким людям.
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Ефектні вітання зі святом Обрізання Господнє у віршах
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В день Обрезания Господня
Желаю мира и добра.
Душа открыта будет Богу,
Исполнена всегда тепла.
Чтоб в семьях был уют и радость,
Я благ земных желаю вам.
И в день святой, счастливый, чистый,
Откройте двери в сердца храм.
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Сегодня Обрезание Господне –
Четырнадцатого января,
Пускай царят уют и радость,
Откроется дорога в храм,
В этот святой, счастливый праздник
Я благ земных желаю вам!
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Не только Старый Новый год сегодня,
Церковный праздник есть еще большой.
Он носит имя Обрезание Господне –
Так поспешим делиться добротой!
Чтобы родным и близким радость подарить,
И осознать какое счастье – жить!
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В день Обрезания Господня
Желаю мира и удачи.
Сердца скорей откройте Богу,
Любви и мира – не иначе!
Обрізання Господнє: добрі вітання у прозі
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У день Обрізання Господнього від щирого серця бажаю вам миру за вікном і щастя в домі, щирих молитов і Божої благодаті, здійснення найкращих бажань, благополуччя в сім'ї, взаємності у почуттях, відкритості та великодушності, радості та міцної віри.
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Вітаю вас зі світлим святом – Обрізанням Господнім! Цього великого богоугодного дня бажаю згадати про прийняття Бога у всіх Його проявах. Нехай чистими будуть ваші помисли, нехай світлом наповняться душі, нехай буде любов у серці і блаженство збережеться у вашому житті!
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