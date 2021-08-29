Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Підземний світ людей і технологій

Як вибрати диню

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Хлібний Спас: тематичні привітання, яскраві картинки і душевні вірші

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 серпня, 09:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хліб у цей день по-особливому духмяний і смачний, а слова побажань – серцечні, душевні і радісні.
Хлібний Спас: привітання та листівки
Хлібний Спас: привітання та листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 29 серпня, черговий народне свято, що має безліч назв – Хлібний Спас, Горіховий Спас, Нерукотворний Спас, Спас на полотні. А церква відзначає перенесення з Едеси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа.

Реклама

Читайте також:

Ми вітаємо вас із цим значущим святом і зібрали ефектні картинки і вітальні листівки, а також добрі слова у віршах і прозі, які ви можете адресувати коханим і рідним людям.

Збираєтеся на природу і не хочете витрачати багато коштів? Ми розповімо вам, які магазини Києва пропонують вигідні ціни і оригінальні продукти.

Щиросердечні вітання з Хлібним Спасом у віршах

***

Реклама

Если хлебом кормят вас —
На пороге Третий Спас,
Хлебный Спас, Ореховый.
Пусть придёт с успехами,
Щедрым урожаем,
Всем, чего желаем.
В каждый дом пусть принесёт
Радости на целый год.

Поздоровлення з Хлібним Спасом
Поздоровлення з Хлібним Спасом / Фото: Pinterest

***

Пускай подарит Хлебный Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Хлебный Спас скорей придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!

Читайте також:

Реклама

Поздоровлення з Хлібним Спасом
Поздоровлення з Хлібним Спасом / Фото: Depositphotos

***

В оставшийся Хлебный Спас,
У Бога прошу я за вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!

Поздоровлення з Хлібним Спасом
Поздоровлення з Хлібним Спасом / Фото: Pinterest

***

Реклама

Я поздравляю с Хлебным Спасом!
Сегодня праздник-каравай,
Друзья, желаю вам скорее
Собрать богатый урожай.
Пусть будет в доме все в достатке,
Пусть будет счастье, мир и лад,
И ангелов улыбки сладки,
Когда с небес на вас глядят!
Живите радостно, достойно,
Дай Бог вам крепкого здоровья!

З Хлібним Спасом: щиросердечні вітання в прозі

Поздоровлення з Хлібним Спасом
Поздоровлення з Хлібним Спасом / Фото: Pinterest

***

Сьогодні велике свято – Хлібний Спас. Вже посіяно озиму пшеницю, а в лісах достигли горіхи. Раніше в цей день починалися гуляння, так зустрічайте і ви Третій Спас радісно, в хорошому настрої. Бажаю миру вашій родині, вашій оселі. Будьте щасливі!

Поздоровлення з Хлібним Спасом
Поздоровлення з Хлібним Спасом / Фото: Pinterest

***

Прийшло світле свято – Третій Спас. Вітаю вас із закінченням Успенського посту. Нехай у кожній родині буде вдосталь свіжого хліба і пирогів з нового врожаю пшениці. Пригощайте медом, здобою і горіхами дорогих вам людей і славте Великого Бога нашого!

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ЛІТА ЗАЛИШИЛОСЯ
Як не згоріти на пляжі
Прості лайфхаки
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
23 - 29 серпня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти