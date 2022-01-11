Старий Новий рік-2022: цікаві традиції, прикмети та ритуали

Старий Новий рік: головні традиції, прикмети та ритуали народного свята / Фото: Колаж: Сьогодні

Старий Новий рік 2022 українці зустрічатимуть у ніч із 13 на 14 січня . Цього року свято вдало присусідилося до вихідних суботи та неділі, тож йому можна присвятити три дні поспіль.

На Старий Новий рік існує багато давніх традицій, цікавих звичаїв та ритуалів , що дійшли до нашого часу, а також народних прикмет, на які варто звернути увагу.

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Старий Новий рік: традиції та обряди свята

Переддень Старого Нового року отримав назву Щедрий вечір . У цей час було заведено готувати різноманітні скоромні страви та накривати багатий стіл. Подавали холодець, ковбаси, м'ясо, буженину, підчеревок, пироги, вареники, млинці та багато іншого.

Головним частуванням свята, звичайно ж, була щедра кутя . На відміну від звичайної, щедру кутю заплавляли салом, смальцем, маслом або вершками.

На Старий Новий рік головна страва на столі – щедра кутя, яку заправляють вершками чи олією / Фото: Depositphotos

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На Старий Новий рік традиційно за спільним столом збиралася вся сім'я . Цього дня просили одне в одного прощення, загадували бажання, а ще весело проводили час, співали й танцювали.

Улюблене заняття для незаміжніх дівчат на Старий Новий рік – це ворожити. А все тому, що цей час вважався містичним і правдивим, щоб дізнатися про свою долю, майбутнє, зустріч із нареченим і дату весілля.

Також ворожили на варениках , які готували з різною начинкою Наприклад, вареник із вишнею – до спокуси, з капустою – до грошей. Обручка обіцяє весілля у новому році, нитка – до далекої дороги, гудзик – до обновки, перець та сіль – до прикростей.

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На Маланку, 13 січня , люди організовували бурхливі й галасливі гуляння, з перевдяганнями, водінням кози Маланки. Багато обрядів збереглися до наших днів. Наприклад, щедровальники ходять додому, співають пісні-щедрівки та отримують за це частування і гроші.

Наступного дня, 14 січня, наступав Старий Новий рік та Василів день . Цього дня з самого ранку хлопчики й парубки ходять по хатах та посівають зерном із побажаннями щедрого року, гарного достатку і доброго врожаю, а от жінки мають сидіти по домівках. Погана прикмета, якщо на Новий рік першою у дім увійде жінка – рік видасться невдалим.

Прикмети на Старий Новий рік:

Всім відома прикмета: як зустрінеш Новий рік, так його й проведеш . Тож у це свято слід веселитися, радіти і накривати багатий стіл.

. Тож у це свято слід веселитися, радіти і накривати багатий стіл. На свято у жодному разі не можна сваритися , а також бажати комусь зла.

, а також бажати комусь зла. Якщо Старий Новий рік зустріти в новому одязі – рік буде з обновками і вбраннями.

– рік буде з обновками і вбраннями. На Старий Новий рік, як і на Новий, не можна брати і давати гроші в борг , щоб весь рік не бути у боргах.

, щоб весь рік не бути у боргах. Не можна на Старий Новий рік перелічувати монети , щоб увесь рік не плакати.

, щоб увесь рік не плакати. Якщо на Василів день першим у дім увійде чоловік , то весь рік буде вдалий, а от якщо жінка – навпаки.

, то весь рік буде вдалий, а от якщо жінка – навпаки. На Маланку добре посилати сватів – більше шансів отримати згоду, а не відмову.

– більше шансів отримати згоду, а не відмову. Якщо дати згоду на шлюб на Старий Новий рік, сім'я буде щасливою.

на Старий Новий рік, сім'я буде щасливою. Хороша погода на Старий Новий рік – буде й добрий урожай.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2022 року в Україні.