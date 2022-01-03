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3 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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3 січня, 07:25
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День соломинки для коктейлів – які ще значущі дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 3 січня
3 січня: яке сьогодні свято
3 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 3 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 3 січня

День народження соломинки для коктейлів (Drinking Straw Day) – це оригінальне свято присвячене винаходу у 1888 році американським підприємцем Марвіном Стоуном пристосування для коктейлів.

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Іменинники 3 січня

День ангела сьогодні відзначають: Леонтій, Михайло, Микита, Петро, Прокоп, Сергій, Уляна, Філарет.

Яке сьогодні церковне свято

3 січня в православній церкві вшановується пам'ять мучениці Юліанії діви і з нею 500 мужів та 130 дружин, у Нікомидії потерпілих, святителя Петра, митрополита Київського і всієї Русі чудотворця, мучениці й княгині Юліанії Вяземської, Новоторзької, блаженного Прокопія, Христа ради юродивого, Вятського, мученика Фемістоклея Мирлікійського.

Народне свято

У народі 3 січня відзначався день Прокопа. За підрахунками господарів, на цей час уже витрачалася половина корму, запасеного на зиму для худоби. А тому селяни на Прокопа перевіряли кількість запасів сіна та соломи та чи вистачить їх до тепла. Також цього дня ворушили зерно і ганяли мишей. Незаміжні дівчата у Прокіпів день загадували бажання, варили кисіль і пекли млинці.

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Прикмети на 3 січня:

  • якщо до Прокопія сніг не вкрив землю – до мізерного врожаю;
  • у Прокіпів день прикладали вухо до зерна: якщо було чути гул – літо буде неспокійним;
  • якщо дим із труби йде вгору – до швидких морозів;
  • червоне сонце на зорі принесе хуртовини;
  • який Прокопій, таким буде вересень.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 3 січня

  • 1888 – американський підприємець Марвін Стоун запатентував соломинку для коктейлів, виготовлену із паперу.
  • 1919 – Українська Національна Рада прийняла ухвалу про поєднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві.
  • 1924 – британська експедиція знайшла у гробниці фараона Тутанхамона кам'яний саркофаг із золотою труною та мумією.
  • 1957 – швейцарська компанія Hamilton Watch представила перший у світі електронний годинник.
  • 2018 – китайська автоматична міжпланетна станція "Чан'е-4" вперше в історії здійснила посадку на зворотний бік Місяця.

Хто народився 3 січня

  • 106 р. до н. е. – Марк Туллій Цицерон, римський філософ і політичний діяч.
  • 1892 – Джон Рональд Руел Толкін, англійський письменник, автор трилогії "Володар кілець".
  • 1946 – Джон Пол Джонс, британський музикант, продюсер, композитор, учасник рок-групи Led Zeppelin.
  • 1956 – Мел Гібсон, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер.
  • 1969 – Міхаель Шумахер, німецький автогонщик, пілот "Формули-1", 7-кратний чемпіон світу.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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