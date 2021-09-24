Воздвиження Хреста Господнього-2021: що категорично не можна робити

Заборони на свято Воздвиження / Фото: Колаж: Сьогодні

Велике двонадесяте свято Воздвиження Хреста Господнього-2021 православні відзначатимуть 27 вересня. Цьогоріч це свято випадає на понеділок.

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У цей день церква шанує набуття і воздвиження рівноапостольною царицею Єленою і патріархом Єрусалимським Макарієм Хреста, на якому був розп'ятий Ісус Христос. Згодом цей хрест став одним із головних символів християнства.

До наших днів збереглися численні народні прикмети, забобони і заборони, що стосуються цього дня. Про найцікавіші та найважливіші заборони ми розповімо в нашій статті.

Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити в свято

Як і в будь-яке інше велике церковне свято, на Воздвиження не можна шити, прати, стригти, прибирати в будинку .

. Також під забороною в цей день важка і брудна фізична праця .

. На Здвиження земля "зсувається", тобто має відпочити до самої весни. У цей період її у жодному разі не можна турбувати : копати, вбивати кілки, інакше наступний рік буде неврожайним.

: копати, вбивати кілки, інакше наступний рік буде неврожайним. Завершувалися заготовки на зиму. До цього свята важливо було встигнути прибрати і сховати у льоху всі коренеплоди, не залишати овочі нагорі , інакше заморозки погублять урожай.

, інакше заморозки погублять урожай. На Воздвиження одна з головних заборон стосувалася прогулянок до лісу . Люди вірили, що в цей день Лісовик обходив свої володіння і перераховував всіх тварин. А якщо йому зустрічалася людина, то він вже не випускав її назад.

. Люди вірили, що в цей день Лісовик обходив свої володіння і перераховував всіх тварин. А якщо йому зустрічалася людина, то він вже не випускав її назад. За іншою версією, на Здвиження все в природі зсувається: змії ховаються під землю, відлітають останні перелітні птахи – в ліс краще не ходити, щоб не турбувати живність .

. У свято Воздвиження всі плазуни сповзають в одне місце, щоб влаштуватися на зимівлю, тож не можна залишати двері відкритими , щоб змії не заповзли в дім.

, щоб змії не заповзли в дім. А ще ведмеді лягають в барліг , і горе людині, якщо вона попадеться звірові на очі.

, і горе людині, якщо вона попадеться звірові на очі. 27 вересня краще не починати ніяких важливих справ . Згідно з прикметами, все розпочате на Воздвиження Хреста піде прахом.

. Згідно з прикметами, все розпочате на Воздвиження Хреста піде прахом. У цей день віруючі дотримуються суворого посту , тому краще виключити з меню м'ясні, молочні продукти, рибу і яйця.

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