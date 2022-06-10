Місячний календар на тиждень 13-19 червня 2022 року

Згідно з місячним календарем, найскладнішими та найважчими днями наступного тижня будуть понеділок і субота.

Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на середину червня 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня .

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 13-19 червня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 13-19 червня 2022 року

13 червня, понеділок – 15-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – перша чверть. Сатанинський день спокуси, у цей період людина погано контролює свої слабкості.

14 червня, вівторок – 16-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня о 14:52. День гармонії, спокою та єднання внутрішнього світу із зовнішнім.

15 червня, середа – 17-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. День внутрішньої свободи та розкутості, коли корисно задуматися про своє життя.

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16 червня, четвер – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – повня. День прояву внутрішньої сутності, коли можна відкрити таємні куточки власної свідомості.

17 червня, п'ятниця – 18-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. День правдивості й об'єктивної самооцінки, коли не варто ображатися на одкровення та критику.

18 червня, субота – 19-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – повня. Сатанинський важкий день, коли можна легко піддатися спокусам та обману.

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19 червня, неділя – 20-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – повня. День духовного зростання і перемоги, вам усе під силу, ви впораєтеся з будь-якими завданнями.

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