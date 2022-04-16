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СЬОГОДНІ Лайфхакер Астрологія

Три знаки зодіаку, яким пощастить із фінансами на тижні 18-24 квітня

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16 квітня, 11:32
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Є знаки зодіаку, на яких чекає фінансовий успіх найближчим часом – прогноз астролога.
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня
Три знаки, яким пощастить із грошима наступного тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Майбутній тиждень з 18 по 24 квітня після настання повні буде доволі складним та напруженим. Доведеться вирішувати питання з грошима, шукати джерела заробітку та залучати додаткові кошти у бізнес. Однак є кілька щасливих знаків зодіаку, яким у цей період буде набагато легше у фінансовому сенсі.

На думку астрологів, гроші не падають до рук просто так . Важливо прикладати зусилля та працювати. Але навіть у найскладніших ситуаціях можна знайти вихід.

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Згідно з бізнес-гороскопом на наступний тиждень, деяким знакам зодіаку в період з 18 по 24 квітня пощастить трохи більше , ніж іншим.

Телець

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Тельцям наступного тижня принесуть непоганий дохід ті справи, які були зроблені раніше . Тож ваші минулі інвестиції виявляться вдалими. Намагайтеся не афішувати свої заробітки, щоб не спровокувати заздрість та зайві розмови за спиною. Але все, до чого ви прикладете свою руку, цього тижня матиме чудовий фінансовий успіх.

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Рак

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Ракам все під силу. Застосувавши свої знання , задіявши ділові зв'язки, доклавши зусиль і ставши активнішими, ви зможете вирішити багато фінансових питань. Зірки також рекомендують звернути особливу увагу на завершення раніше розпочатих справ. І тоді незабаром від них ви зможете розраховувати на непоганий прибуток.

Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Колаж: Сьогодні

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У Скорпіонів наближається до завершення робочий проект чи виконане завдання. Ось за них ви отримайте гарний гонорар і, нарешті, зможете дозволити собі трохи розслабитися, відпочиваючи на лаврах. Але не впадайте у крайнощі – ви ж розумієте, що наздоганяти і надолужувати виявиться набагато складніше, ніж відпочивати.

Раніше ми розповідали, у яких знаків зодіаку кардинально зміниться життя у квітні-2022.

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