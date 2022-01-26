Як візуально зменшити ніс: лайфхак із виделкою

Зробити ніс більш витонченим можна без скальпеля, а за допомогою гри світлотіні.

Як візуально зменшити довгий чи широкий ніс: цікаві лайфхаки / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо ви незадоволені зовнішнім виглядом свого носа , він здається вам занадто великим, широким, довгим – будь-який із цих недоліків можна виправити не скальпелем, а за допомогою косметики .

Існує кілька нехитрих косметологічних прийомів, знаючи які, ви зможете досягти бажаного результату під час нанесення щоденного макіяжу . До речі, ми розповімо вам, як іще більше полегшити завдання, використовуючи звичайний столовий прилад.

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Як візуально зменшити ніс: лайфхаки

Крок 1. Підбір кольорів

Як візуально зменшити ніс / Фото: unsplash

Перш ніж приступати безпосередньо до корекції носа, визначіться із вибором кольорів коректуючих засобів. Ви отримаєте більш природний вигляд, якщо візьмете холодний відтінок . А ось теплі кольори підійдуть засмаглій і смаглявій шкірі. Темний коректор має бути на 2-3 тони темнішим за вашу шкіру, а світлий, навпаки – на 2-3 тони світліший.

Крок 2. Підготовка носа

Як візуально зменшити ніс / Фото: pinterest

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Нанесіть на ніс тональний крем . Якщо коригувати нос без бази, то засіб залишить плями, погано розтушується і виглядатиме неприродно.

Крок 3. Обробка бічних сторін носа

Як візуально зменшити ніс / Фото: pinterest

Нанесіть темний коректор на бічні сторони. Важливо провести прямі та акуратні лінії , які виправлятимуть зовнішній вигляд вашого носа, а не повторюватимуть його вигини, інакше ніс здасться кривим. Для цього можна скористатися виделкою і провести олівцем по двом бічним щілинам між зубчиками.

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Крок 4. Оформлення спинки носа

Як візуально зменшити ніс / Фото: pinterest

Світлим коректором або хайлайтером намалюйте вузьку лінію на спинці носа. Проведіть олівцем посередині виделки. Слідкуйте: лінія не повинна бути широкою – так ніс виглядатиме більш тонким і витонченим.

Крок 5. Крила та кінчик носа

Як візуально зменшити ніс / Фото: pinterest

Щоб зробити ніс візуально вужчим, затемніть крила носа. Підкреслений вигин ніздрів надасть носу більш витончену форму. А щоб ніс здавався коротшим, затемніть його кінчик. У випадку з горбинкою або асиметрією розподіліть засіб безпосередньо по зоні, яка потребує корекції .

Крок 6. Розтушовка

Як візуально зменшити ніс / Фото: pinterest

Вологим спонжем або пензликом розтушуйте межі контуру по всьому носі. Почніть зі світлої лінії, а потім перейдіть до темних границь.

Крок 7. Хайлайтер

Як візуально зменшити ніс / Фото: pinterest

На спинку носа нанесіть сухий хайлайтер і, дотримуючись прямої лінії, розтушуйте його вздовж носа пензликом для тіней.

Як візуально зменшити ніс / Фото: pinterest

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