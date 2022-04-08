Як швидко висушити речі: корисні лайфхаки для господинь

Екстрено висушити випраний одяг можна навіть за 5 хвилин

Як швидко висушити речі / Фото: Unsplash

Раніше ми вже розповідали, як швидко випрати речі руками, а також, як правильно сушити білизну після прання, щоб одяг сох швидко, приємно пах, мав красивий вигляд і навіть не потребував прасування.

Але бувають ситуації, коли дуже-дуже потрібно, щоб блузка, спідниця або шкарпетки висохли якомога швидше. Наші маленькі хитрощі допоможуть вам висушити одяг за лічені хвилини.

Реклама

Поспішаєте на побачення, а улюблену блузку забули вчасно випрати, і тепер вона мокра. В офісі розлили каву на спідницю, і довелося випрати, а сидіти з мокрою плямою не естетично. В гостях з'ясувалося, що дитина промочила ноги, а сухих шкарпеток із собою немає. Та й просто не хочеться, щоб білизна довго теліпалася на мотузці. Читайте наші лайфхаки, як можна швидше висушити речі.

Як швидко висушити речі: лайфхаки

Лайфхак 1. Менше шарів і складок

Одяг висохне швидше, якщо його струсити / Фото: Unsplash

Реклама

Почнемо з природного сушіння білизни. Дістаючи білизну з пральної машини, струсіть кожну річ різко, щоб ляснуло і розпрямилися всі складки тканини. А вішаючи на мотузку, старайтеся, щоб тканина була водносталь, розподіляйте речі вільніше, щоб було більше доступу для повітря – так сохнутиме набагато швидше.

Лайфхак 2. Більше повітря

Додайте повітря – це допоможе швидко висушити речі / Фото: Unsplash

Футболку, светр, сукню, штани обов'язково розправте знизу так, щоб усередині утворився повітряний прошарок, а мокра тканина не злипалася – знову ж таки, щоб було більше повітря. Не забувайте регулярно перевертати і струшувати речі.

Реклама

Лайфхак 3. Праска в допомогу

Праска швидко прибере зайву вологу з речі / Фото: Unsplash

Мокрий одяг можна швидше висушити за допомогою праски. Постеліть на дошку рушник і попрасуйте річ навиворіт. Також бажано це робити через світлу бавовняну тканину, яка візьме частину вологи на себе й убезпечить вашу річ від можливих дефектів. Повісьте одяг на плічка, а через 10 хвилин повторіть процедуру. Будьте обережні із синтетикою, вовною і шовком – коли мокра, така тканина під праскою може повести себе непередбачувано.

Лайфхак 4. Врятує рушник

Суха тканина візьме на себе воду з речей / Фото: Unsplash

Вологу випрану річ розкладіть на сухому махровому рушнику, скачайте його в рулон і гарненько відтисніть. Рушник вбере частину води, і річ стане менш вологою. Далі можна сушити її звичайним способом на мотузці або під праскою. Цей же метод можна практикувати в пральній машині: після віджимання знову запустити останній режим, помістивши в барабан кілька сухих махрових рушників.

Лайфхак 5. Зробіть вітер

Гарячий фен допоможе швидше висушити тканину

Так само, як і волосся після миття, мокру річ можна швидше висушити феном або тепловентилятором. Повісьте одяг на плічка, зафіксуйте його на мотузці, дверцятах шафи або спинці стільця. Ввімкніть фен і спрямуйте струмінь теплого повітря на одяг з усіх боків, тримаючи його на відстані пів метра. Дайте речі п'ятихвилинку для відпочинку, а потім повторіть процедуру.

Дивіться відеолайфхак: як за допомогою мотузки визначити, чи гарна ваша фігура:

Раніше ми розповідали, як відбілити тюль: ТОП-5 практичних порад.