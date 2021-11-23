Три знаки зодіаку, яким пощастить у коханні в рік Тигра-2022

Кому найбільше пощастить у коханні в 2022 році Чорного Тигра: астрологічний прогноз

Хто найщасливіший знак зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається Новий рік-2022, і багатьом людям хочеться дізнатися, які сюрпризи піднесе символ року у коханні – найромантичнішій, пристрасній і чуттєвій сфері життя. Кому зі знаків зодіаку пощастить тут найбільше, хто зустріне своє кохання, у кого почуття розкриються на повну? Читайте в нашому гороскопі щасливчиків на 2022 рік.

Символ 2022 року Тигр, незважаючи на свою енергію та активність, принесе спокій і душевність у сферу особистих стосунків, сім'ї та дому. Його агресія спрямована назовні, а ось свій дім – це фортеця, яку він ретельно оберігає від зовнішнього негативного впливу.

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Тигр – звір сімейний, здатний все життя зберігати вірність своєму партнеру, але при цьому він готовий порвати будь-кого, хто зазіхне на його щастя.

Одним знакам зодіаку доведеться довго й наполегливо доводити свої почуття та воювати за кохання. Інші ж отримають блаженство гармонії і взаєморозуміння із партнером . Хто ці щасливчики, які купатимуться у променях кохання та повної гармонії в рік Чорного Водяного Тигра?

Знак зодіаку №3, якому пощастить у коханні: Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Колаж: Сьогодні

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Новий рік Чорного Тигра обіцяє Овнам принести оновлення і свіжість у любовну сферу. Багато в чому цьому посприяє ваше прагнення успіху та чудове перетворення . Ви станете просто невпізнанними, це зустріне схвалення у оточуючих, до вас потягнуться цікаві особи. Тож не пропустіть свій шанс на знайомство та перспективу розвитку особистих стосунків.

Знак зодіаку №2, якому пощастить у коханні: Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Колаж: Сьогодні

Водолії, мабуть, готові до зміні статусу на більш серйозний , аніж просто зустрічі під місяцем. Ваші особисті стосунки виходять на новий рівень – адже ви цього й хотіли. Тож у рік Тигра на вас чекають приємні зміни у чуттєвій сфері – не варто цього боятися, ви відчуватимете справжню ейфорію почуттів.

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Знак зодіаку №1, якому пощастить у коханні: Рак

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Колаж: Сьогодні

Завдяки позитивному впливу Чорного Тигра, Раки наступного року просто іскритимуться своєю життєрадісністю і позитивом. А це не може залишатися непоміченим, тож чекайте у відповідь реакцію світу – і вона буде просто неймовірною. Шквал шанувальників , повне порозуміння, гармонія почуттів – чи це не щастя?

Раніше ми публікували фінансовий гороскоп на 2022 рік Тигра для всіх знаків за роками.