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Як застосовувати цибулиння для городу

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 листопада, 18:08
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Не викидайте лушпиння цибулі взимку: вона вам ще знадобиться для поліпшення врожаю та захисту рослин
Як використовувати лушпиння цибулі
Як використовувати лушпиння цибулі / Фото: Колаж: Сьогодні

За зиму сім'я витрачає та з'їдає велику кількість цибулі. Цей овоч популярний у супах і других стравах, у салатах та начинках для пирогів, у соліннях і маринадах. А ось лушпиння з цибулі , як правило, вирушає у відро для сміття. Проте це безцінний і водночас абсолютно безкоштовний засіб, який можна з користю застосовувати на городі для підвищення врожаю або боротьби зі шкідниками та хворобами.

Як використовувати лушпиння цибулі , чому його не варто викидати взимку, а зберігати до самої весни, читайте в наших лайфхаках. Головне – щоб лушпиння було сухим і не зіпсованим. А для цього можна зберігати його у скляних банках, ящиках, коробках чи целофанових пакетах.

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Як застосовувати лушпиння цибулі на ділянці: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Захист для огірків

Як використовувати лушпиння цибулі / Фото: pinterest
Як використовувати лушпиння цибулі / Фото: pinterest

Якщо в огірків жовтіє листя, прокип'ятіть лушпиння цибулі протягом 5 хвилин із розрахунку: дві жмені лушпиння на 10 л води . Відстояним та процідженим відваром обприскайте листя. А лушпиння, що залишилося після проціджування, ще й послужить мульчею.

  • Лайфхак 2. Боротьба зі шкідниками

Як використовувати лушпиння цибулі / Фото: pinterest
Як використовувати лушпиння цибулі / Фото: pinterest

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Для боротьби з попелицями на овочевих культурах готується цибульний настій. Наповніть наполовину відро лушпинням цибулі, залийте доверху гарячою водою і настоюйте протягом доби. Потім процідіть, додайте стільки ж води. Цей розчин добре працює проти колорадського жука, мідяниць, трипсів, гусениць капустяної білянки, павутинного кліща.

  • Лайфхак 3. Видалення плодожерки

Щоб побороти плодожерку на яблунях , також застосовуються настої з цибулиння. Дерева обробляють після цвітіння теплим вечором, коли температура не опускається нижче 15 градусів. Обробку повторюють щотижня, поки триває сезон метеликів.

  • Лайфхак 4. Використання під час посадки

Як використовувати лушпиння цибулі / Фото: pinterest
Як використовувати лушпиння цибулі / Фото: pinterest

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При висадженні картоплі жменя розім'ятого або меленого лушпиння цибулі у посадкові лунки допомагає у боротьбі з нематодою та дротяником. А при висадженні розсади овочів і квітів лушпиння санує ґрунт і оберігає від шкідників.

  • Лайфхак 5. Підживлення рослин

Настій, який добре підходить для підживлення як некореневих, так і кореневих, готують із розрахунку: 20 г сухого цибулиння поміщають у 10-літрове відро , заливають теплою водою, накривають кришкою і залишають настоюватися на 4-5 діб. Потім проціджують і поливають рослини під корінь або обробляють розпилювачем по листі, гілках, корі дерев.

  • Лайфхак 6. Зберігання плодів

Як використовувати лушпиння цибулі / Фото: pinterest
Як використовувати лушпиння цибулі / Фото: pinterest

Восени цибулиння стане в нагоді для тривалого зберігання фруктів і овочів. Сухе лушпиння подрібнюють і пересипають яблука та груші в поліетиленових мішках. А коренеплодам не страшні грибкові захворювання, якщо перед зберіганням їх пересипати подрібненим цибулинням.

Раніше ми розповідали, як виростити велику цибулю: лайфхаки для дачників.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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