24 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

24 апреля: какой сегодня праздник / Фото: freepik.com

Какой народный и православный праздник у украинцев 24 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 24 апреля

Международный день солидарности молодежи (International Day of Youth Solidarity) – проводится с 1957 года и приурочен к заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки. Цель праздника – решение проблем социальной защиты, воспитания и досуга молодежи. – проводится с 1957 года и приурочен к заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки. Цель праздника – решение проблем социальной защиты, воспитания и досуга молодежи.

Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира (International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace) – был основан ООН в 2018 году с целью проявления инициатив на мирные способы урегулирования конфликтов.

Всемирный день защиты лабораторных животных (World Day for Laboratory Animals) – организован Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных в 1979 году при участии ООН. Его цель – обратить внимание общества на проблему подопытных животных.

Именинники 24 апреля

День ангела сегодня отмечают: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

Воскресение Христово / Фото: Pinterest

24 апреля в православной церкви празднуется Пасха – Светлое Христово Воскресение. Этот день знаменует торжество победы над смертью, очищение от грехов и является основой всего христианского учения. Чтится память священномученика Антипы, епископа Пергама Асийского, мучеников Прокеса и Мартиниана, преподобного Фармуфия, преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита, святителя Каллиника Черникского.

Народный праздник

В народе 24 апреля почитался Антип Водогон. Обычно в этот период наблюдалось половодье. В праздник святой Пасхи люди приветствовали друг друга: "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" После всенощной верующие приходили из церкви домой и разговлялись после длинного Великого поста. Главные угощения – это паски и крашенки. С них и начинали ритуальную трапезу.

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Приметы на 24 апреля

чем богаче пасхальный стол, тем сытнее будет год в семье;

по тому, насколько пышными и вкусными получались у хозяйки паски, судили о благополучии и здоровье всей семьи на будущий год;

у кого во время христосования крашенка разобьется самой последней, тот будет удачливым весь год;

тепло и ясно в этот день – лето будет солнечным и урожайным;

идет дождь – будет много грибов;

на Пасху категорически нельзя выполнять никакую работу: копать, убирать, шить, стирать и даже готовить;

также в этот день нельзя ругаться, злиться, желать кому-то зла.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 апреля

1833 – в Америке запатентована газированная вода.

1949 – в Киеве был создан литературно-художественный музей Т. Шевченко.

1990 – произошел запуск орбитального телескопа НАСА Хаббл.

Кто родился 24 апреля

1706 – Джованни Мартини, итальянский композитор.

1934 – Ширли Маклейн, американская актриса, писательница.

1941 – Джон Кристофер Уильямс, британский гитарист.

1952 – Жан-Поль Готье, французский модельер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.