27 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

27 марта: какой сегодня праздник / Фото: Pexels

Какой народный и православный праздник у украинцев 27 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Не забудьте, что в этот день Украина переходит на летнее время путем перевода стрелок на 1 час вперед.

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Какой сегодня день, 27 марта

Международный день театра (World Theatre Day) – организован в 1961 году для укрепления взаимопонимания и мира между народами и ежегодно отмечается 27 марта международными театральными обществами и почитателями этого вида искусства.

– организован в 1961 году для укрепления взаимопонимания и мира между народами и ежегодно отмечается 27 марта международными театральными обществами и почитателями этого вида искусства. День нефролога – профессиональный праздник медиков, специализирующихся на болезнях в области почек.

Именинники 27 марта

День ангела сегодня отмечают: Венедикт, Михаил, Ростислав.

Какой сегодня церковный праздник

27 марта в православной церкви наступает 3-е воскресенье Великого поста. Крестопоклонная неделя. Чтится память преподобного Венедикта, святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея Руси, благоверного великого князя Ростислава-Михаила, святителя Евсхимона, исповедника, епископа Лампсакийского. Празднование Феодоровской иконы Божией Матери.

Народный праздник

В народе 27 марта отмечался Венедиктов день, который еще называли Скотником, потому что в этот период люди обихаживали домашних животных, выпускали во двор, чистили, заговаривали от порчи и сглаза.

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Приметы на 27 марта

мороз на Венедиктов день – такая погода продержится еще неделю;

гром в этот день – к урожайному и плодородному лету;

в Венедиктов день нельзя смотреть в зеркало;

также не нужно колоть дрова и точить ножи – к ссорам.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 марта

1854 – в Америке Абрахам Гесснер запатентовал керосин.

1860 – американец М. Л. Бирн запатентовал штопор.

1943 – Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.

1968 – в авиакатастрофе погиб первый космонавт Юрий Гагарин.

1990 – в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

Кто родился 27 марта

1863 – Генри Ройс, английский промышленник, основатель компании Rolls-Royce.

1868 – Патти Смит Хилл, американская учительница, автор песни Happy Birthday to You.

1963 – Квентин Тарантино, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.

1970 – Мэрайя Кэри, американская поп- и R&B-певица, автор песен, актриса, продюсер.

1970 – Элизабет Митчелл, американская актриса театра, кино и телевидения.

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