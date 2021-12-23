Как сделать Рождественского ангела: множество идей и фото для вдохновения

Как сделать Рождественского ангела: интересные идеи / Фото: Коллаж: Сегодня

Если вы любите творчество , то уже наверняка приступили к изготовлению новогодних украшений, придумали, как нарядить елку, заготовили ароматные и пряные елочные игрушки, вырезали снежинки из бумаги и сделали еще массу полезных и приятных дел, готовясь к встрече Нового года 2022.

Предлагаем вам поселить на елке рождественского ангелочка – обязательного спутника новогодних праздников. Пусть он благословляет, радует и украшает ваш дом. Есть множество интересных техник и оригинальных идей, как сделать такую куколку из подручных средств – смотрите фото, вдохновляйтесь и творите с удовольствием.

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Как сделать рождественского ангела: лайфхаки

Лайфхак 1. Мотанка

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

Эта украинская техника изготовления кукол-мотанок отлично подходит и для рождественского ангела. Возьмите белые или светлые нитки.

Лайфхак 2. Нитки

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

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Льняные нитки и мешковина смотрятся естественно и органично. Ими можно обмотать заготовки и декорировать кружевами.

Лайфхак 3. Салфетки

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

Очень простой в изготовлении, но милый ангелок получается из ажурных салфеток – как бумажных, так и тканевых.

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Лайфхак 4. Оберточная бумага

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

Остатки подарочной бумаги пригодятся и в этом случае, помимо декорирования блокнотов, фотоальбомов и подарков. Просто сложите гармошкой разноцветные листочки.

Лайфхак 5. Ноты

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

Другой вариант использования бумаги – сделать "музыкальных" ангелов из страниц с нотами .

Лайфхак 6. Лоскуты

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

Таких стильных и уютных ангелков можно сделать, если вы дружите с ниткой и иглой. Лоскутное шитье – отличная техника.

Лайфхак 7. Шишки

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

Из шишек можно сделать не только свечи и венки, но и такую очаровательную рождественскую фигурку .

Лайфхак 8. Проволока

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

Из мохнатой и пушистой яркой проволоки очень просто и быстро сделать контур ангелочка.

Лайфхак 9. Бантик

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

Вот какой нежнейший и легчайший ангелок из капрона и огранзы спустился на еловую ветку.

Лайфхак 10. Бусинки

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

Эффектный, почти драгоценный ангелок рождается в руках мастерицы из бусинок, бисеринок, стекляруса, камешков.

Лайфхак 11. Конфеты

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

А таким сладким карамельным или шоколадным добрым крылатым вестникам очень обрадуются дети .

Лайфхак 12. Дерево

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

Дерево – прекрасный материал для творчества. Здесь вам пригодятся аккуратно склеенные и покрашенные в белый цвет палочки от мороженого .

Лайфхак 13. Ракушка

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

Если у вас еще с лета остались ракушки – из них тоже можно сделать ангелочков. Немного бусинок и фурнитуры оживят сказочную фигурку.

Лайфхак 14. Рисунок

Как сделать ангелочка / Фото: pinterest

И наконец, ангела можно просто нарисовать на бумаге, раскрасить, дополнить витиеватым орнаментом и вырезать.

Ранее мы рассказывали, как использовать битые елочные игрушки: оригинальные идеи с фото.