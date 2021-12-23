Як зробити Різдвяного ангела: безліч ідей та фото для натхнення

Як зробити Різдвяного ангела: цікаві ідеї / Фото: Колаж: Сьогодні
Якщо ви любите творчість , то вже напевно приступили до виготовлення новорічних прикрас, придумали, як вбрати ялинку, заготовили ароматні та пряні ялинкові іграшки, вирізали сніжинки з паперу і зробили ще багато корисних та приємних справ, готуючись до зустрічі Нового року 2022.
Пропонуємо вам поселити на ялинці різдвяного янголятка – обов'язкового супутника новорічних свят. Нехай він благословляє, радує та прикрашає вашу оселю. Існує безліч цікавих технік та оригінальних ідей, як зробити таку лялечку з підручних засобів – дивіться фото, надихайтеся та робіть із задоволенням.
Як зробити різдвяного ангела: лайфхаки
- Лайфхак 1. Мотанка
Ця українська техніка виготовлення ляльок-мотанок чудово підходить і для різдвяного янгола. Візьміть білі або світлі нитки.
- Лайфхак 2. Нитки
Льняні нитки та мішковина виглядають природно та органічно. Ними можна обмотати заготовки та декорувати мереживами.
- Лайфхак 3. Серветки
Дуже простий у виготовленні, але милий ангелок виходить із ажурних серветок – як паперових, так і тканинних.
- Лайфхак 4. Обгортковий папір
Залишки подарункового паперу стануть у нагоді і в цьому випадку, крім декорування блокнотів, фотоальбомів та подарунків. Просто складіть гармошкою різнокольорові листочки.
- Лайфхак 5. Ноти
Інший варіант використання паперу – зробити "музичних" ангелів із сторінок з нотами .
- Лайфхак 6. Лоскути
Таких стильних і затишних янголів можна зробити, якщо ви дружите з ниткою та голкою. Лоскуткове шиття – чудова техніка.
- Лайфхак 7. Шишки
З шишок можна зробити не тільки свічки та вінки, але й таку чарівну різдвяну фігурку .
- Лайфхак 8. Дріт
З волохатого та пухнастого яскравого дроту дуже просто і швидко зробити контур янголятка.
- Лайфхак 9. Бантик
Ось яке ніжне й легке янголятко з капрону та огранзи спустилося на ялинову гілку.
- Лайфхак 10. Бусинки
Ефектний, майже дорогоцінний янгол народжується в руках майстрині з намистин, бісеринок, стекляруса, камінчиків.
- Лайфхак 11. Цукерки
А таким солодким карамельним чи шоколадним добрим крилатим вісникам дуже зрадіють діти .
- Лайфхак 12. Дерево
Дерево – чудовий матеріал для творчості. Тут вам знадобляться акуратно склеєні та пофарбовані в білий колір палички від морозива .
- Лайфхак 13. Мушлі
Якщо у вас ще з літа залишилися мушлі – із них також можна зробити янголят. Трохи бусинок та фурнітури оживлять казкову фігурку.
- Лайфхак 14. Малюнок
І нарешті, янгола можна просто намалювати на папері, розфарбувати, доповнити хитромудрим орнаментом і вирізати.
Раніше ми розповідали, як використовувати биті ялинкові іграшки: оригінальні ідеї з фото.