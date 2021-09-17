Михайлово чудо-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Что категорически нельзя делать в Михайлов день / Фото: Коллаж: Сегодня
В воскресенье, 19 сентября, православные отмечают праздник Михайлово чудо в 2021 году.
Он установлен в честь спасения архистратигом Михаилом Божьего храма в городе Хонех: язычники обратили на него бурный поток рек, а архангел спас церковь от уничтожения.
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Михайлово чудо: главные запреты дня
- В Михайлов день ни в коем случае нельзя конфликтовать , потому что святой Михаил может сурово наказать за ссоры. Все возникшие разногласия нужно решать только мирным путем и без эмоций.
- Архангел Михаил считается ярым защитником веры и борцом против зла и ереси. Поэтому в этот день нельзя обманывать , увиливать от ответа на заданные вопросы, а также выказывать сомнения в своей вере.
- Грязная, тяжелая домашняя работа на Михайлово чудо под запретом. Нельзя стирать, шить, убирать, копать и т.д.
- Также на Михайлов день хозяйки не пекли хлеб и пироги , поскольку это было строго запрещено.
- В Михайлов день нельзя выбрасывать остатки пищи со стола. Их стоит отдать нуждающимся или скормить животным.
- Суеверные крестьяне в этот день не собирали чернику , потому что опасались нечистой силы.
- Издавна считалось, что 19 сентября нельзя мыть голову , потому что смоется весь ум.
- На Михайлово чудо нельзя отказывать в просьбах . Зато если весь день помогать людям, то можно попросить у Михаила исполнение желания.
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