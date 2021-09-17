Михайлове чудо-2021: що у жодному разі не можна робити

Що категорично не можна робити в Михайлов день / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 19 вересня, православні відзначають свято Михайлове чудо в 2021 році.

Воно встановлене на честь порятунку архистратигом Михаїлом Божого храму в місті Хонех: язичники спрямували на нього бурхливий потік річок, а архангел врятував церкву від знищення.

Михайлове чудо: головні заборони дня

В Михайлов день у жодному разі не можна конфліктувати , тому що святий Михаїл може суворо покарати за сварки. Всі розбіжності, які виникли, потрібно вирішувати тільки мирним шляхом і без емоцій.

, тому що святий Михаїл може суворо покарати за сварки. Всі розбіжності, які виникли, потрібно вирішувати тільки мирним шляхом і без емоцій. Архангел Михаїл вважається затятим захисником віри і борцем проти зла та брехні. Тому в цей день не можна обманювати , ухилятися від відповіді на поставлені запитання, а також проявляти сумніви в своїй вірі.

, ухилятися від відповіді на поставлені запитання, а також проявляти сумніви в своїй вірі. Брудна, важка домашня робота на Михайлове чудо під забороною. Не можна прати, шити, прибирати, копати тощо.

на Михайлове чудо під забороною. Не можна прати, шити, прибирати, копати тощо. Також на Михайлов день господині не пекли хліб і пироги , оскільки це було суворо заборонено.

, оскільки це було суворо заборонено. В Михайлов день не можна викидати залишки їжі зі столу. Їх краще віддати нужденним або згодувати тваринам.

зі столу. Їх краще віддати нужденним або згодувати тваринам. Забобонні селяни в цей день не збирали чорницю , тому що боялися нечистої сили.

, тому що боялися нечистої сили. З давніх-давен вважалося, що 19 вересня не можна мити голову , тому що змиється весь розум.

, тому що змиється весь розум. На Михайлове чудо не можна відмовляти в проханнях . Зате якщо весь день допомагати людям, то можна попросити у Михайла виконання бажання.

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