Михайлово чудо-2021: главные приметы и ритуалы праздника

Главные ритуалы на Михайлово чудо / Фото: Коллаж: Сегодня

19 сентября отмечается интересный и значимый праздник Михайлово чудо.

По церковным легендам, в этот день произошло одно из многих чудес , совершенных архистратигом Михаилом. Он сумел разрушить коварные планы язычников, повернуть воды рек и спасти от уничтожения Божий храм в городе Колоссы, вблизи Иераполя.

Традиции в день Михайлова чуда

В народе 19 сентября отмечают Михайлов день . Издавна люди верили, что в это время архангел Михаил сходит с небес на землю и вымораживает всю нечистую силу.

А еще он наказывает грешников , а потому важно было не нарушать канонов и вести себя осторожно и целомудренно.

На Михайлов день старались не заниматься тяжелым трудом или же побыстрее закончить все дела, чтобы не прогневить архангела.

В этот день была традиция проводить " мирские братчины ", то есть встречаться за общим столом с родственниками, знакомыми, соседями, чтобы помириться. А на стол приносить какие-то угощения.

Реклама

Ругаться в этот день категорически запрещалось , потому что святой Михаил терпеть не мог ереси, неправды, зла и мог сурово наказать нарушителей.

Интересным был ритуал накануне Михайлова дня специально поссориться , хоть из-за какого-нибудь пустяка, чтобы потом было за что мириться. По приметам, после такой братчины весь год можно прожить в мире и согласии с окружающими.

Незамужние девушки традиционно гадали. Они пекли пироги и прятали в них колечко . Кому доставался кусок пирога с украшением – та скоро выйдет замуж.

Народные приметы в Михайлов день

Михайлов день теплый – осень будет долгой;

если березы желтеют снизу вверх – зима будет ранней, и наоборот;

после Михайлова дня наступают первые заморозки;

на Михайлово Чудо уже выпал иней – зима будет снежной;

вечером на Михайлово Чудо в небе посинели облака – к перемене погоды.

летящая на заходе солнца паутина – к скорым заморозкам;

если опадающие листья ложатся на землю лицом вверх – будет морозная и снежная зима.

Смотрите видео об Украине, которая удивляет:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2021 года в Украине.