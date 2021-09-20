Рождество Пресвятой Богородицы-2021: гадания, обряды и приметы дня

Интересные гадания и ритуалы на на Рождество Пресвятой Богородицы / Фото: Коллаж: Сегодня

Церковный праздник Рождество Богородицы 21 сентября в народе отмечался как Вторая или Малая Пречистая . Это считался праздник урожая. Какие главные традиции и обряды соблюдались в этот период, а также о чем гадали на Малую Пречистую, читайте в нашей статье.

Народные обычаи и обряды в праздник Рождества Пресвятой Богородицы

После тяжелой поры сбора плодов, жатвы и заготовок на зиму наступал праздник урожая – пора веселья, гуляний, празднования и подготовки к холодам. Люди любили это время, потому что оно было сытное и еще не холодное, а объем полевых работ уже значительно уменьшался.

Особенно Вторая Пречистая была в почете у молодежи, потому что как раз начинался период игрищ, гуляний, смотрин и осенних свадеб .

Издавна на Малую Пречистую родственники ходили в гости к молодоженам , проведывали и проверяли, как они живут, все ли ладно в семье, а также давали наставления. Пока молодая жена накрывала на стол, муж должен был рассказать и показать гостям, что он успел сделать со времени свадьбы. Такой обычай помогал молодым лучше справляться с налаживанием быта и отношений в семье, а старшие передавали им свой опыт ведения хозяйства .

На Вторую Пречистую существовал ритуал сожжения старой обуви . Это обещало защиту от сглаза и порчи всей семьи на следующий год.

Сны, увиденные 21 сентября , считались вещими, их стоило запомнить и прислушаться к тому, что в них говорилось.

В этот праздник обязательно шли в церковь, читали молитвы перед иконами Богородицы , благодаря ее за щедрый урожай и рожденных детей. Также просили спокойной и не слишком суровой зимы.

Замужние женщины, которые долгое время не могли забеременеть , усиленно молились Пресвятой Деве о ребенке, а также подавали милостыню нищим.

А молодые девушки просили Богородицу послать им хороших женихов , покровительства и счастья в семейной жизни. Также в этот период активно гадали и ворожили на суженого.

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Гадания на Рождество Богородицы

Гадание по птицам

Гадание на Рождество Богородицы / Фото: Unsplash

Выходя на улицу, девушки смотрели, какие птицы им попадались . Голуби означали счастливую жизнь, ворона – тоскливую. Воробьи и синицы обещали приятные перемены в жизни, а трясогузки и мертвые птицы – суету, денежные проблемы и нестабильность.

Гадание по лучинам

Гадание на Рождество Богородицы / Фото: Unsplash

Девушки загадывали на парня. Зажигали две лучины, держали их друг напротив друга и наблюдали за огнем . Если лучины развернулись одна к другой – отношениям ничто не угрожает. Если смотрят в разные стороны – значит, крепкой любви в паре нет.

Гадание по кольцам

Гадание на Рождество Богородицы / Фото: Unsplash

В кольцо вдевали нитку и думали о суженом. Если кольцо начинало вращаться по кругу – дело идет к свадьбе. Если качается, как маятник, из стороны в сторону, то судьба свяжет девушку с другим человеком. А если кольцо неподвижно – скорой свадьбы можно не ждать.

Приметы в день Рождества Богородицы

листва с деревьев начала опадать – зима придет раньше времени;

по растениям и ветвям деревьев стелется паутинка – еще долго будет тепло и сухо.

небо на закате стало красным – к сильным ветрам.

листья падают на землю лицом вверх – к холодной зиме.

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