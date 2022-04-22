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Місячний календар на тиждень 25 квітня – 1 травня 2022 року

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22 квітня, 13:42
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За місячним календарем, наступного тижня найскладнішим і найскандальнішим днем буде середа.
Який сьогодні день місяця
Який сьогодні день місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

Детальний місячний календар на кінець квітня 2022 року розповість вам про фази Місяця і знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на життя людей, які дні обіцяють бути більш вдалими, а які найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 25 квітня – 1 травня 2022 року.

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Місячний календар по днях на тиждень 25 квітня – 1 травня 2022 року

25 квітня, понеділок – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – остання чверть. День мудрості та сили, коли сприятливо займатись новими справами.

26 квітня, вівторок – 25-й місячний день

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Місяць перебуває у знаку Риби. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої та усамітненні.

27 квітня, середа – 26-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не лихословити.

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28 квітня, четвер – 27-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо здобувати нові знання.

29 квітня, п'ятниця – 28-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Овен. Фаза Місяця – остання чверть. Сприятливий і очищаючий день, коли людина перебуває в гармонії з собою та навколишнім світом.

30 квітня, субота – 29-й, 1-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – молодик о 23:29. Сонячне затемнення. День всепрощення та планування нових справ.

1 травня, неділя – 2-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Телець. Фаза Місяця – молодик. День сприятливий для вичікування та накопичення сил на нові звершення.

Раніше ми публікували місячний календар для саду та городу на травень 2022 року. А коли найкраще проводити маніпуляції із волоссям, ви можете дізнатися, зазирнувши у місячний календар стрижок на травень-2022.

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