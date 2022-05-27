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Три знака зодиака, которым повезет с деньгами на неделе 30 мая – 5 июня

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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27 мая, 20:00
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Каким знакам зодиака больше других повезет с финансами в ближайшее время – прогноз астролога
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе
Три знака, которым повезет с деньгами на следующей неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Предстоящая неделя с 30 мая по 5 июня многим знакам зодиака подбросит непростые задачи, особенно в финансовом плане. Где найти средства для жизни, кому будет проще с деньгами?

По мнению астрологов, не повезет лишь тем, кто ничего не делает. Даже в самых сложных ситуациях можно найти выход. Обратите внимание на везунчиков, посмотрите, за счет чего они решают проблемы, как зарабатывают и при этом успевают помогать другим.

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Согласно бизнес-гороскопу на следующую неделю, некоторым знакам зодиака в период с 30 мая по 5 июня повезет немного больше, чем другим.

Телец

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время Тельцы планируют сосредоточиться на реализации долгосрочных планов . И это правильно, потому что ваши давние наработки и желания наконец-то начнут приносить долгожданную прибыль. Особенно это касается земледелия и сельскохозяйственной отрасли – обратите на нее внимание.

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Стрелец

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Коллаж: Сегодня

На следующей неделе у представителей знака Стрелец заметно улучшится коммерческое понимание финансов и ведения бизнеса. А отсюда появится перспектива заработка , причем немалого. Но желательно не поддаваться искушению потратить всю прибыль на какую-то прихоть. Вам еще пригодятся вложения.

Водолей

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Водолеям на следующей неделе пригодится природная невозмутимость и состояние внутреннего спокойствия. Вы не станете переживать из-за грозящих потерь, а продолжите усердно работать . И судьба, как будто почувствовав это, избавит вас от неприятностей в финансовой сфере. Вы станете победителем на фоне конкурентов.

Ранее мы рассказывали, у каких знаков зодиака сбудутся все мечты в 2022 году. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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