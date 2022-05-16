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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Три знака зодиака, у которых все получается: гороскоп для всех

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 мая, 20:00
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Узнайте, кто по гороскопу считается самым умелым, талантливым, всемогущим и все умеющим.
У каких знаков зодиака все всегда получается
У каких знаков зодиака все всегда получается / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы уже рассказывали о знаках зодиака, у которых очень развито предчувствие. У таких людей необыкновенно развита интуиция и кажется, что они обладают всевидящим оком.

Но это далеко не все таланты, коими людей награждают звезды. К примеру, есть такие, про которых говорят – у них все дела спорятся . За что бы ни взялся такой человек, у него получается лучше и качественнее других.

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Смотрите наш прогноз и узнайте, кто из знаков зодиака, по мнению астрологов, на все руки мастер .

Близнецы

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Коллаж: Сегодня

Вряд ли найдется ситуация, из которой не выпутаются Близнецы и не разрулят ее с максимальной выгодой для всех . Благодаря присущему им остроумию и смекалке, они способны быстро оценить обстановку и принять необходимое решение в считанные мгновения. А в силу своего богатого опыта и общительности – решить любые проблемы.

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Лев

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Коллаж: Сегодня

Львы энергичны, деятельны, импульсивны и всегда готовы к решению любых проблем . Благодаря свойственным им лидерским качествам они способны инициировать действие, разговор, правила и рекомендации. Они всегда уверены в себе и принятых решениях, и в считанные секунды могут спасти любую ситуацию.

Козерог

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Коллаж: Сегодня

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Козероги при необходимости способны соображать и реагировать на ситуацию максимально быстро . Решения в их голове рождаются со скоростью света, благодаря чему Козероги готовы дать свой ответ. А почувствовав опасность, они находят пути отступления, чтобы не оказаться в более сложной ситуации.

Ранее мы рассказывали, какие знаки зодиака будет сопровождать удача в мае-2022. А еще узнайте, кому обязательно повезет в любви в 2022 году. Также мы публиковали прогноз ведического астролога, какая дата окончания войны в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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